Instagram: Thalía y Natti Natasha continúan concierto a pesar de fallas de sonido [VIDEO]

Thalía y Natti Natasha se presentaron este fin de semana en "Las que mandan", concierto organizado por "IloveKlove". Ambas derrocharon sensualidad y talento en el escenario, además, no dejaron pasar la oportunidad de cantar "No me acuerdo", el tema exitoso que interpretan juntas desde junio de este año.

El público se dejó envolver por la mexicana y la dominicana a tal punto que no notaron las fallas de sonidos que tuvieron que afrontar ambas, así lo hizo saber Thalía en su cuenta de Instagram. "Así es que se canta ... con el corazón, nos fallo el sonido pero no ustedes. Gracias Thalía por concederme cantar junto a ti el Himno de las mujeres y, si no me acuerdo? No pasó", fue la frase que usó la interprete de "Sin Pijama", para describir el momento del percance. La publicación tiene más de un millón de 'me gusta'.

Por otro lado, lo más esperado del público de Thalía fue el famoso "Thalía Challenge", uno de los virales más populares de los últimos meses. La mexicana se animó a bailar el mix que se creó a partir de este reto y se animó a bajar del escenario para compartir con los asistentes el ritmo contagiante de la canción

Thalía y Natti Natasha superaron las fallas de sonido

Este concierto que se realizó en Los Ángeles contó con la participación de Gloria Trevi, Paquita la del Barrio, Yuridia, Mariachi Divas y Paulina Rubio, y es que este show se realizó a manera de homenaje de las mujeres que destacan en la música latina.