Carlos Álvarez imita al expresidente Alan García tras pedido de asilo [VIDEO]

El humorista Carlos Álvarez aprovechó la coyuntura política para poner un toque de humor tras conocer que el expresidente Alan García fue a la embajada de Uruguay en Lima para solicitar asilo diplomático, por lo que no dudó en hacer gala de su talento en Facebook para imitar al líder del A.P.R.A.

Mientras el exjefe de Estado,Alan García espera que el gobierno de Uruguay acepte su pedido de asilo, el actor cómico Carlos Álvarez se caracterizó del exmandaterio y realizó una transmisión en vivo en la citada red social para alegrar a sus miles de seguidores.

"Compatriotas de todo el Perú, aquí estoy asilado en un ambiente navideño en la embajada de Uruguay. El que no la debe, no la debe; yo reafirmo esa frase. Yo (Alan García) no me corro, me asilo ...jaja", se escucha decir al actor cómico, Carlos Álvarez, quien vistió con un terno, corbata azul, y zapatos grandes. Además imitó distintos gestos y reacciones que caracterizan al líder del Partido Aprista Peruano.

"Aquí estoy esperando el asilo diplomático, y luego -obviamente- el salvoconducto que da el señor Martín [Vizcarra] para que pueda asilarme en la República de Uruguay. Porque eso es lo que querían, crucificarme, flagelarme, trapear el piso conmigo", añade el actor cómico.

"Alan vuelve, pero no devuelve", "dicen que se ha perdido una vajilla de plata de la embajada uruguaya", fueron otra frases que Carlos Álvarez hizo mención el la transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Facebook mientras imitaba al expresidente.

En tan solo cuatro horas de haber hecho la transmisión, el video alcanzó los poco más de 51 mil de reproducciones y cientos de comentarios.

Video que Carlos Álvarez compartió en Facebook