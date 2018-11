Karol G fue llevada de emergencia a un hospital luego de los Latin Grammy 2018 [FOTO]

Luego que la cantante Karol G ganara el galardón a Mejor Nuevo Artista en los Grammy Latino 2018 sufrió una descompensación que fue a parar a un hospital en Las Vegas. La cantante de reggaetón subió una fotografía a Instagram desde el lugar donde estaba. ¿Qué le pasó a la intérprete de “Mi cama”?

Hace dos horas, la cantante colombiana colgó en sus historias de Instagram una imagen desde la clínica donde se encuentraba. Aunque no dio mayores detalles de lo que le pasó solo indicó “ayer después de los Grammy Latino”, comentó en la foto, ahí se le ve a Karol G recostada en una cama mientras que está con oxígeno y con el maquillaje aún de la fiesta.

Una persona cercana a ella tomó el selfie y lo colgó en la red social. Hasta el momento ningún representante de la artista se ha manifestado con respecto al tema, pero parece que la cantante 27 años se descompensó por el estrés y la carga emocional.

Uno de los medios en compartir la foto fue Despierta América en Instagram y los fans mostraron su preocupación. “Que mejores pronto, Dios te bendiga. No hagas caso a lo comentarios estúpidos que no saben que pasa y hablan.... Seguro es el cansancio porque has estado trabajando duro en esta gira por Estados Unidos y luego los Grammy”, “Espero que se recupere del todo", "¿Que te pasó que no sea nada que te recuperes pronto cuídate", "Que Dios te dé salud ya estarás bien bendiciones", "Mucha fuerza”, “Recupérate pronto”, son algunos de los mensajes que dejaron los fans al ver la fotografía de Karol G.





Ganó Grammy

Karol G demuestra una vez más por qué es la primera dama de la música latina, ya que obtiene el premio al Mejor Artista Nuevo en la 19 edición de los Premios Grammy Latino de América. Poco después de ganar, Karol G subió al escenario y llevó al MGM Garden Arena a un rugido con una actuación explosiva de su single de diamante certificado "Mi Cama".