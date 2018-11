Cristian Zuárez acusa a Laura Bozzo de querer acuchillarlo y ella le responde [VIDEO]

El argentino Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, ofreció una extensa entrevista a medio mexicano y dejó muy mal parada a la conductora de televisión con fuertes revelaciones.

Según TVyNovelas, el cantante argentino acusó Laura Bozzo de alcohólica, abusadora, ninfómana e infiel. Lo último ya lo había asegurado en entrevistas anteriores. Incluso dijo que la presentadora de televisión lo humillaba y lo amenazaba.

Cuando preguntaron a Zuárez si era verdad que vio a la popular ‘Señorita Laura’ alcoholizada a tal punto que tuvo que recurrir a la ayuda profesional, Cristian respondió: “Sí, incluso ha estado con psicólogos. Ella dice que lo controla, pero mientras estuvo conmigo no lo hizo". "En muchas ocasiones corría riesgo por el influjo del alcohol".

Laura Bozzo responde a Cristian Zuárez

Al aparecer en un evento público, los reporteros no dudaron en preguntar a Laura Bozzo sobre las declaraciones de su expareja. Entre las acusaciones más fuertes que le adjudicó a la peruana es que ella supuestamente trató de acuchillarlo.

Al ser consultada sobre el tema, la figura de Televisa no quiso negar la acusación y solo expresó: “¡Qué Dios lo bendiga! Yo siempre digo una cosa: ‘Al que actúa con maldad, hay que desearles suerte porque tarde o temprano la necesitará’”.

Cuando le preguntaron sobre la demanda que llega a un millón de dólares por todos los años que trabajó a su lado, Bozzo minimizó las declaraciones de su exnovio. “Ese tema ya fue hermano. De los muertos no se habla, se los respeta. Qué dios lo bendiga. Yo no hago caso de verdad porque la gente me conoce. La gente sabe perfectamente quién es Laura Bozzo. Lo que se ve, no se pregunta”, dijo.

Según la autodenominada ‘Abogada de los pobres’, Cristian Zuárez no trabajó para ella, sino para las cadenas televisivas en México. “Yo no voy a hablar nada más, trabajó para Televisa, (tuvo) exclusividad tiene años, (además de) Telemundo”, manifestó.

Ante las supuestas injusticias que vivió Cristian Zuárez, la conductora dijo: “Yo creo que la gente lo que debe de hacer cuando tiene derecho es hacer una denuncia como lo hice yo. Esas cosas se resuelven en los tribunales”.

Finalmente cuando le preguntaron a Laura Bozzo sobre las acusaciones de alcohólica, Laura Bozzo no quiso decir más e hizo mutis.

Cristian Zuárez se reafirma en sus acusaciones