¿Khloé Kardashian perdonó a su pareja y está en la dulce espera? [FOTOS]

Khloé Kardashian fue vista en una exclusiva boutique en West Hollywood realizando unas compras de ropa de bebé. La empresaria y estrella de Keeping up with the kardashians incrementó más los rumores de los supuestos deseos de incrementar más su familia junto a su pareja Tristan Thompson.

Pese a que Tristan Thompson, jugador de baloncesto de la NBA y padre de la pequeña True, le engañó a Khloé Kardashian con otra mujer, la hermana de Kim Kardashian habría dejado ese gris episodio en el pasado. Ahora, la empresaria habría decidido aumentan su lista de herederos junto a su novio.

"Khloé definitivamente quiere tener más hijos y ha habido momentos en los cuales tenía muchas dudas sobre su futuro con Tristan. Pero después de una semana muy traumática, todo eso ha cambiado", explicó una fuente cercada a la pareja en una publicación del portal Hollywood.

¿Será que la llama del amor está más viva que nunca y quieren darle un hermanito a True? De manera oficial no se ha confirmado el rumor sobre el incipiente embarazo de Khloé Kardashian, quien continua enfrascada en sus negocios y en el programa de telerealidad Keeping up with the Kardashians.

Hace poco, el programa en mención difundió un video en el que se observa a Khloé Kardashian en la sala de parto durante su embarazo de la pequeña True Thompson. Sin embargo, Kim Kardashian y Kourtney no se mostraron tan contentas en la atmósfera hospitalaria que generada la presencia de Tristan Thompson.

Muchas interrogantes se han desprendido luego de emitirse el video que ya circula en la esfera virtual. ¿Realmente Khloé Kardashian y sus hermanas disculparon a Tristan Thompson ? La única verdad la tiene la empresaria y madre de la bebé True Tompson, quien hasta la fecha no se pronunciado sobre los rumores del embarazo y sobre su actual situación junto al jugador de baloncesto de la NBA.

(Foto: people)

(Foto: Instagram)

Kloé Kardashian en Instagram