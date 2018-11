Luciana Fuster rompe en llanto tras críticas por fin de su relación con Austin Palao

Luciana Fuster, integrante de Combate, se quebró en vivo luego de quejarse de los comentarios que viene recibiendo en redes sociales. Como se sabe, hace unos días Facundo González indicó que Emilio Jaime tuvo un comentario desatinado con la joven, quien en ese momento tenía una relación con Austin Palao. Esto habría ocasionado la enemistad entre los jóvenes.

Con el paso de los días, las críticas y comentarios a favor de la exposición de la relación no han cesado, razón por la cual Luciana Fuster emitió un mensaje en Combate sobre esto.

"Tengo más de 1 millón de seguidores en Instagram, sí usé esa red para hablar sobre este problema fue por todo lo que se venía hablando de mí y yo me vi en la obligación de responder y defenderse y la persona que me diga que no se defendería ante tantos ataques en televisión está mintiendo", exclamó la joven entre lágrimas.



Luciana Fuster y Austin Palao

Luciana Fuster y Austin Palao tuvieron un romance de casi ocho meses, entre idas y vueltas. Semanas después de la sorpresiva ruptura, la historia de amor de los chicos reality peruanos se convirtió en un tormento debido a que la modelo fue relacionada sentimentalmente con Emilio Jaime, su compañero de ‘Combate’.

En conversación con una reportera de ‘Válgame Dios’, Austin Palao confirmó que está soltero y le deseó lo mejor a la ex Miss Teen. “Es un tema personal. No suelo hablar de temas personales, puedo decir que estoy soltero. Ella es una chica muy linda y puede rehacer su vida con quien quiera”, dijo.