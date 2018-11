Instagram: Aparece nueva 'Chica del clima' y criticó la inteligencia de Yanet García [VIDEO y FOTOS]

Yanet García se ha convertido en la mujer más popular de México por dar a conocer el pronóstico del tiempo en el programa ‘Hoy’ de Televisa. Hasta el momento en Instagram cuenta con ocho millones de seguidores, quienes no dejan de elogiar la belleza de la mexicana, pero le salió una nueva competencia y esta mujer le cuestiona el trabajo que hace en el espacio de entretenimiento.

Pamela Longoria, es una presentadora mexicana que da el pronóstico del tiempo en un canal de Monterrey, criticó el trabajo de Yanet García en televisión, afirmando que la 'Chica del clima' no tiene la preparación adecuada y solo muestra su derriere.

La joven asistió a un programa mexicana y sostuvo fuertes declaraciones contra Yanet García. "A esta chica, (Yanet García) que no sabe nada, la pusieron ahí nada más para ver su cuerpo y demás, pero de verdad hay una preparación previa antes de pararte en una cámara", dijo durante una transmisión en vivo del canal La Saga que luego se subió a YouTube.

"Antes de empezar a dar el pronóstico debes estar bien informada. Yo estoy asesorada por un meteorólogo se llama Abimael Salas, es de los mejores de México, es súper acertado. Estoy coordinada con él y es por eso que me siento segura al dar la información, no es ninguna improvisación", comentó Pamela Longoria durante la entrevista de Facebook.

Cuando habló del estilo de Yanet García, Pamela Longoria criticó la inteligencia de su rival. “Yo no acostumbro a dar la espalda como está el tabú de las chicas del clima, no es mi estilo, porque nosotros (en la cadena mexicana Multimedios) preferimos dar un punto medio entre ser bonita y tener algo en el cerebro, entonces yo no doy la espalda”, dijo.

Uno de los conductores del programa, Adrián Marcelo, señaló que se trata del "efecto Yanet García… Debes dejar de verla". "¿No has visto lo que hacen con ella en Hoy? Tú lo has visto, prácticamente le piden 'voltéate y no des el clima'", comentó.