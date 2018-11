Rafael Cardozo y 'Cachaza', imagen de reloj cuyo embajador es Brad Pitt

La pareja conformada por Rafael Cardozo y Carol Reali 'Cachaza' no solo viven uno de sus mejores momentos en su relación sentimental, sino también en el aspecto profesional, pues se encuentran en Miami, a raíz que fueron elegidos como imagen de la marca de relojes Breitling.

"Nosotros estamos súper contentos como pareja, vamos muy bien, tenemos una relación muy sólida y ya vamos siete años juntos. Estamos más felices que nunca, porque nos están saliendo oportunidades en el extranjero. Estamos en Miami, porque hemos elegidos como imagen de Breitling, que tiene como embajador a Brad Pitt. Fuimos invitados para conocer la nueva colección de la marca de relojes y estamos felices. Nos vamos a quedar una semana por aquí y luego regresar a Lima para continuar con nuestros trabajos", sostuvo Cardozo, quien por este compromiso tuvo que dejar por unos días 'Esto es Guerra'.

Cuando le preguntaron, si habían coincidido con el ex de Angelina Jolie, durante el lanzamiento de la nueva colección, el brasileño señaló "No, pero me encantaría conocerlo y compartir con él. No estuvo Brad Pitt en el lanzamiento, pero estuvieron varias personalidades, tal como Cristián de La Fuente, un chef muy conocido que es Henrique Fogaca, entre otros", comentó agregando que tiene dos propuestas en el extranjero, "pero considero que no es momento de dejar el Perú todavía, porque es un país que me ha dado muchas cosas. Seguiré en Lima y aprovecharé los nuevos proyectos que están surgiendo, que ya se enterarán. Aún no puedo contar nada, porque aún no firmo contrato.Sigo en la radio donde ya he cumplido dos años y somos uno de los primeros programas en sintonía".