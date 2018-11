Juliana Oxenford habla de pena de muerte ante caso de niña asesinada en Barranca [VIDEO]

Juliana Oxenford sorprendió a sus radioyentes al hablar sobre la pena de muerte en contra de los abusadores sexuales a raíz del lamentable caso ocurrido en Barranca, donde una pequeña fue asesinada por su atacante. El caso provocó que la periodista ponga bajo debate la idea de una Pena de Muerte, sorprendiendo a todos con su punto de vista respecto a la medida.

Como se recuerda, las investigaciones sobre el crimen de la niña de 10 años confirmaron que la pequeña sufrió violación sexual, además fue brutalmente golpeada y murió a raíz de un edema pulmonar tras ser asfixiada por su asesino, generando indignación en todo Barranca por lo sucedido.

Ante el macabro crimen, la periodista no dudó en tocar el tema en su cuenta de Twitter, asegurando que las personas se han convertido en "monstruos". "El caso de la niña asesinada en Barranca me desborda, no puedo con tanta maldad. No encuentro palabras para tal odio y ensañamiento contra una criatura. Cómo podemos convivir entre tanto monstruo? Qué carajo nos pasa como sociedad? Un beso al cielo, pequeña", fue el mensaje al conocer el triste caso de la pequeña.

Durante su último programa en la radio Exitosa, Juliana le preguntó a sus oyentes sobre si la pena de muerte sería la solución para los violadores de niños, recibiendo todo tipo de respuestas. "Yo creo que no, porque ya ven como es nuestro sistema de justicia. Las penas son más drásticas pero los números no han bajado", fue la opinión de la conductora de 90 Central.

Como se recuerda, el casa de Barranca generó indignación nacional, incluso los pobladores llegaron hasta la comisaría para exigir justicia para la pequeña, quien se suma a la larga lista de menores asesinadas por depredadores sexuales, pero a que las leyes son cada vez más fuertes.