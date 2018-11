Luciana Fuster: su madre sale al frente y arremete contra Austin Palao [VIDEO]

¡No aguantó más! Luciana Fuster contó entre lágrimas su verdad sobre el fin de su relación amorosa con Austin Palao a la que calificó como 'tormentosa'. La modelo indicó que el chico reality no la trataba bien y siempre discutían. La mamá de la integrante de ‘Combate’ se mostró indignada con el ‘guerrero’ y habló para las cámaras de 'Válgame Dios'.

Luciana Fuster y Austin Palao tuvieron un romance de casi ocho meses. Semanas después de la ruptura, la historia de amor se volvió un martirio debido a que la modelo fue relacionada sentimentalmente con Emilio Jaime, su compañero de ‘Combate’, es por eso que sale hablar a los medios.

La señora Rossana salió al frente para defender a su hija y dio detalles de lo que vivió su hija. "Como se le llama a una persona que trata mal, que busca cualquier pretexto para hacer sentir mal a mi hija y después vuelve llorando a buscarla. Y después lo vuelve a hacer, a insultarla y decirle cosas que no tienen nada que ver", dijo la mamá de Luciana Fuster.

"Yo ya se lo advertí y le llamé la atención alguna vez por hacer esas cosas. Si la quieres, la cuidas. Si no la quieres, la dejas", contó la madre de la integrante de ‘Combate’. "Lo he llamado y no me ha contestado. Si no me contesta es porque sabe que está haciendo las cosas mal", agregó muy furiosa la mamá de Luciana Fuster.

Por su parte, Luciana Fuster indicó que siempre se pelean y en una oportunidad la dejó a la una de la mañana en la calle. "Como muchas veces, siempre él se iba de sus casillas, siempre nos peleabamos. En una discusión, me dejó tirada en la calle a la 1 de la mañana. Mi mamá me prohibió volver con Austin. Me parece super de lugar que ahora quiera venir a tapar las cosas a base de mentiras. Maltratar no es simplemente pegar. Maltratar es hacer las cosas que él hacía", dijo Luciana Fuster.