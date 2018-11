Adiós al verdadero supergenio de Marvel

El genio creador de los grandes superhéroes de Marvel ha muerto. Stan Lee se ha ido de este mundo a los 95 años, dejando una fortuna estimada en 50 millones de dólares, pero sobre todo, un legado creativo que no tiene precio.

Según informó el portal TMZ, el escritor y editor de cómics fue trasladado de urgencia desde su hogar en Hollywood Hills (Los Ángeles) hasta un centro de salud, donde finalmente falleció.

En el último año, Lee sufrió varias enfermedades que complicaron su situación, pues además de sufrir una neumonía, tenía problemas de visión. “Mi padre amaba a todos sus fanáticos. Era el hombre más grande y más decente”, comentó su hija JC al medio estadounidense.

Fábrica de superhéroes

Hijo de migrantes rumanos judíos, Stanley Lieber (su verdadero nombre de cuna) nació en la ciudad de Nueva York en 1922.

Sus empleos de adolescencia fueron variopintos: escribió obituarios para el Centro Nacional de Tuberculosis, vendió vaqueros y fue acomodador en Broadway. Pero todo cambió cuando su tío lo contrató en 1939 como asistente en Timely Comics, una división de una revista sensacionalista que prometía poco y que, eventualmente, sería renombrada como Marvel.

Al año siguiente, buena parte del personal se marchó y Lieber fue nombrado editor; se cambió el apellido a Lee con la expectativa de poder usar su verdadero nombre cuando publicara las grandes novelas que esperaba poder escribir. Su mayor racha de inspiración empezó en 1961, cuando tenía casi 40 años y ya estaba más que desencantado con su carrera. Al lado del artista Jack Kirby creó Los Cuatro Fantásticos, un éxito que superó el año siguiente con la invención del Hombre Araña junto con Steve Ditko.

Entre los personajes que creó durante la siguiente década con esos artistas, y con otros, están los Hombres-X, Iron Man, Hulk, Thor, Doctor Strange y, en 1966, Pantera Negra: el rey guerrero africano cuya reciente adaptación fílmica ha recaudado más de 1.300 millones de dólares en taquilla. “Me arrepiento de no haber tenido personajes negros antes”, dijo Lee. “Intenté crear un superhéroe asiático, quise crear un superhéroe suramericano. Y desde ese momento ya pensaba que era ridículo que no hubiera un superhéroe negro”, dijo en una oportunidad. También se suman a su legado Spiderman, Vengadores y Daredevil.

Según el sitio de cifras de taquilla The-Numbers, las películas de superhéroes adaptados de los cómics de Lee han recaudado más de 24.000 millones de dólares en todo el mundo.

Stan Lee también se hizo famoso por sus esperados cameos en las películas de sus creaciones como X-men y Los 4 Fantásticos donde hizo de un cartero, la última fue en Venom. También apareció en el póster de Deadpool y se coló en proyectos ajenos como Princesa por Sorpresa 2, Big Bang Theory y Los Simpson. Hasta presentó un reality show en busca de superhéroes reales.

Escándalos y demandas

Sin embargo, como suele suceder con las celebridades, la vida de Stan Lee estuvo marcada por una serie de escándalos y peleas, algunas de ellas relacionadas con su fortuna.

Recientemente, The Hollywood Reporter publicó una investigación que indicaba que Lee era víctima de “abuso a mayores” por parte de su hija Joan Celia Lee, de 67, fruto de su matrimonio con Joan Lee, su compañera por más de 60 años. Sin embargo, el propio Lee lo desmintió en una entrevista concedida a The New York Times. “Mi hija ha sido de mucha ayuda. La vida es buena”, declaró.

Desde que falleció Joan, el año pasado, su casa se convirtió en un caos y hay tres facciones de asesores que alguna vez fueron de confianza peleándose por el control. El actual guardián de Lee es Keya Morgan, quien despidió al personal anterior.

También retiró, con policías, a Mac Anderson, quien fue manager de Lee acusado de intentar sobornar a una enfermera para que declarara que estaba secuestrado en su casa. Otro que también quedó fuera de su entorno fue Jerry Olivarez, publicista a quien se le acusa de desaparecer más de un millón de dólares de las cuentas del creador de Marvel. También desapareció 1,4 millones de dólares más por medio de transferencias electrónicas y una bolsa de mano marca Chanel llena de efectivo se desvaneció sin rastro.

Definitivamente, Lee fue un genio creativo, pero un desastre financiero. “He descuidado mucho el dinero”, reconoció meses antes de partir, quizás porque sabía que la única fortuna que prevalecería en el tiempo serían sus superhéroes.❧

wonder woman

En 2002 Stan Lee fue invitado por su competencia, DC Comics, para involucrarse en un proyecto denominado Just Imagine, a través del cual debía reinventar los orígenes de los más representativos héroes DC. Es así que recreó a la Mujer Maravilla ubicando sus orígenes en el Perú. Su nombre: María Mendoza una joven peruana que soñaba con impedir que nada malo le suceda a su país y que llega a Los Ángeles, persiguiendo a su enemigo.

