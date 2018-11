Ryan Reynolds se despidió de Stan Lee: "Gracias por todo"

Este lunes 12 de noviembre murió Stan Lee a los 95 años de edad y tras anunciarse la noticia, distintas personalidades del mundo Marvel Comics se vienen pronunciando en Twitter con sentidos mensajes de despedida. Uno de ellos ha sido el actor Ryan Reynolds, quien da vida a Deadpool.

"Damn... RIP Stan. Thanks for everything. (Maldita sea... RIP Stan. Gracias por todo)", escribió Ryan Reynolds desde su cuenta oficial de Twitter.

Ryan Reynolds tuvo un especial cariño a Stan Lee por ser el creador de Deadpool, personaje que el actor canadiense da vida en el cine y que le ha permitido el reconocimiento mundial.

Stan Lee y Ryan Reynolds tuvieron un especial encuentro en la Convención Internacional de Cómics de San Diego, un evento de historieta que se celebra durante cuatro días en Estados Unidos.

Mira el encuentro de Stan Lee y Ryan Reynolds en Comic-Con

Cómo se anunció la muerte de Stan Lee

El portal internacional, TMZ informó que fuentes allegadas a la familia de Stan Lee indicaron que esta mañana llegó una ambulancia a su casa de Hollywood Hills que lo trasladó al Centro Médico Cedars-Sinai, donde finalmente falleció.

Su hija, J.C., confirmó su partida al medio estadounidense. "Mi padre amaba a todos sus fans. Era el hombre más grande y más decente que conocí", expresó a TMZ. Tras la noticia, miles de fanáticos en el mundo vienen compartiendo su a través de las redes sociales. Así también, recuerdan el paso de Stan Lee en el cine con sus famosos cameos.

¿Cuál fue el último cameo de Stan Lee?

Casi al final de Venom, tras despedirse de Anne, Eddie Brock está caminando por las calles de San Francisco. De pronto, se encuentra con un hombre que le dice que ellos dos, en clara referencia de Eddie y Venom, encontrarán la forma de recuperarla. Si bien todos creen que Venom murió en el enfrentamiento final, Stan Lee parece conocer el secreto que oculta Brock.