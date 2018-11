¿Ítalo Valcárcel y Melissa Klug rompen tras rumores del ‘Loco’ Vargas?

Según el programa ‘Válgame Dios’, Melissa Klug y Juan Manuel Vargas habrían tenido un romance clandestino y rumor llegó a oídos de Jefferson Farfán, quien decidió bloquear de sus redes sociales al jugador de Universitario.

A dichos rumores de que Melissa Klug y el referente crema tuvieron un romance clandestino se sumaron las declaraciones de la polémica Evelyn Vela, quien dejó más dudas al respecto.

"Lo que haya pasado en algún momento de juerga, en la calle, en la casa, son cosas para nosotras. Se llevan bien... si tú no te llevas bien con una persona, no te van invitar a su casa. Él le dice 'La blanquita'", admitió Evelyn Vela para el programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre. "Yo no soy seguridad de nadie. Déjala que ella también tiene que ir al baño, no podía estar atrás, ni que fuera mi 'esposa'", agregó la iqueña.

Para no dar pie a los rumores de un viejo amor entre la expareja de Jefferson Farfán y el 'Loco' Vargas, Melissa Klug descartó que haya tenido un romance el jugador de Universitario de Deportes.



"El Loco es amigo mío desde hace 16 años, es más, mucho antes de conocer a Jefferson. Están especulando y hablando cosas que no son. El Zorro (Ricardo Zupe) sabe que conozco al Loco y a su familia, nos une una gran amistad", señaló la popular 'Blanca de Chucuito'.

La expareja del jugador del Lokomotiv también negó los rumores de una relación amorosa con el hermano del 'Loco' Vargas. Aseguró que ambos son buenos amigos.

En medio de estas especulaciones, los seguidores de Melissa Klug se percataron de que la empresaria dejó de seguir a Ítalo Valcárcel en Instagram. El bailarín le siguió los pasos. Al parecer la pareja decidió poner fin a su romance, que inició en el programa de Gisela Valcárcel.

Al revisar su cuenta de Instagram, la mamá de las ‘Chicas Klug’ dejó misteriosos mensajes en los últimos días. “Amo la tranquilidad. Ya no deseo discutir para hacer valer mis razones. Aprendí a evitar a las personas conflictivas. Nada más importante que vivir en paz. Eso no tiene precio”, “La vida me ha enseñado que no debo mostrar el mar que llevo dentro a quien no sabe nadar” y “La mejor maestra en la vida es la experiencia. Te cobra caro pero te explica bien”, expresó en sus redes sociales.

Ítalo Valcárcel dejó de seguir a Melissa Klug en Instagram

