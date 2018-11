Gian Piero y Renzo Schuller se burlan de los congresistas tras pelea en vivo [VIDEO]

Los ánimos están caldeados en ‘Combate’. Casi a diario los participantes del reality juvenil de ATV protagonizan enfrentamientos verbales ya que todos quieren sumar puntos en sus respectivos equipos: Rojo y Verde.

En la semana, dos de las participantes que más dieron qué hablar con sus dimes y diretes fueron Diana Sánchez y Michela Elías, luego de que la participante del equipo Verde le derrotara en una de las competencias.

La combatiente de la fuerza Roja se burló de la edad de Diana Sánchez y la tildó de "prehistórica", mientras que la morocha señaló que gracias a ella, varios participantes existen en ‘Combate’.

En medio de la discusión, los conductores de ‘Combate’ no tuvieron mejor idea que comparar el pleito verbal con lo que sucede a diario en el Congreso de la República.

“Chicos, por favor, ya parece el Congreso, parece el Congreso. Todos tienen ‘rabo de paja’ acá. Y todo por un tronco”, señalaron Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

Después de su mensaje, Michela Elías quiso continuar con su descargo, pero los presentadores de televisión no le dieron el tiempo suficiente para expresar sus incomodidades.

“Así como le dejan hablar a ella, por qué no me dejan hablar a mí. Ella se come el micrófono, cree que es dueña de todo”, expresó la joven que en la temporada pasada se coronó como la mejor ‘combatiente’.

Pelea entre Dorita Orbegoso y Shirley Arica

En una anterior entrevista con el programa ‘Válgame Dios’, la modelo Shirley Arica reveló que casi se agarra a los golpes con Dorita Orbegoso.



Según la ex pareja del futbolista Reimond Manco, ella casi fue agredida físicamente en los camerinos del programa por Orbegoso, con quien tiene algunas rencillas con ella, aunque descartó que la odia.



“No es que la odie, pero en verdad, su cara me produce bastantes cosas. No es tan importante en mi vida como para odiarla, pasaron muchas cosas en ‘Combate’ y desde ahí quedaron rencillas. Nadie sabe lo que sucedía en los camerinos, una vez pasó un problema y casi se me va encima”, declaró al programa de 'Peluchín' la denominada ‘Chica realidad’.