Amy Gutiérrez y toda su sensualidad al imitar a Becky G en 'El artista del año'

Amy Gutiérrez, exintegrante de la agrupación 'Son Tentación', sorprendió al público y al jurado de 'El artista del año: el dúo perfecto' al imitar a la reggaetonera Becky G, intérprete de éxitos como 'Sin Pijama' y 'Mayores'.

La salsera salió a escena junto a su compañera Rossana Fernández Maldonado, quien dio vida a Bad Bunny. Juntas interpretaron la canción 'Mayores', un éxito de la plataforma YouTube.

En esta presentación, Amy Gutiérrez dio mucho de qué hablar al parecerse físicamente a Becky G. La salsera entonó la letra de 'Mayores' y logró convencer al jurado por su buen desenvolvimiento escénico.

Rossana Fernández Maldonado tuvo una tarea más difícil al ser Bad Bunny porque tuvo que lucir un vestuario mucho más ancho que casi no le permitía bailar. Además, la actriz peruana acompañó su look con unos enormes lentes blancos que no le permitían moverse con facilidad.

"El tono de voz lo has hecho casi a la perfección y los movimientos iguales... han logrado un buen complemento como dúo y para mí estuvo excelente", dijo la coreógrafa Morella Petrozzi al calificar la presentación de Rossana Fernández Maldonado y Amy Gutiérrez.

Por su parte, el español Santi Lesmes no estuvo satisfecho con este dúo de 'El artista del año' y pidió un mejor uso del escenario para ambas participantes: "Me hubiera gustado una mejor compenetración entre las dos y les aconsejo que utilicen más el escenario. Las he visto un poco estancadas".

'El artista del año: el dúo perfecto' de Gisela Valcárcel va por su séptima gala bajo la señal de América TV y se espera conseguir a los artistas más completos del Perú.