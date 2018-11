Natti Natasha realiza admirable gesto en Hospital Oncológico y video es viral en redes.

Natti Natasha impresionó a sus fanáticos de Santo Domingo, Ecuador, al participar de importantes actividades por su aniversario número 11 de dicha provincia. En su cuenta de Instagram ha compartido un video que resumen todas las actividades a las que participó durante su paso por ese país, entre ellos el visitar el proyecto de equinoterapia para personas con discapacidad, que ejecuta la Prefactura.

La cantante dominicana, intérprete de "Sin Pijama", se mostró muy contenta al realizar un recorrido por la provincia, plantar un árbol y encontrarse con distintas personas -entre niños y adultos- que tienen alguna limitación física, además de participar de una danza típica del país.

"Me siento sumamente orgullosa de seguir conociendo tantas personas lindas en el mundo, seguir conociendo la cultura de cada país de una forma u otra mi alegría la pueda compartir con todos ustedes. Ecuador Arriba Latinos", escribió la reconocida exponente del reggaetón, Natti Natasha, luego de repostear una publicación que hizo un medio de comunicación que compartió un clip de la importante visita de la intérprete de "No me acuerdo" donde se la observa disfrutando de las variedades de actividades.

Para cerrar con broche de oro su paso por el aniversario de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Natti Natasha brindó un concierto gratuito y cantó sus conocidos temas como "Sin Pijama", "No Me Acuerdo", entre otros, consiguiendo conquistar aún más al público que coreaba cada letra de sus canciones.

En las distintas redes sociales se han difundido distintas imágenes de la visita de Natti Natasha en dicho país, donde se observa a la cantante dominicana en compañía de distintos fans. Pero uno de los que más ha conmovido a los usuarios es cuando la exponente del reggaetón le canta a un niño que se entra sentado en la camilla de un centro de salud.

"Parte de lo que fue el recorrido de #NattiNatasha en el Hospital Oncológico de Solca, Portoviejo-Manabí. Que gran gesto por parte de la artista, visitando a menores de edad asilados en esta casa de salud", escribió @Radio Farra 95.7 en su cuenta de Twitter al ver este noble gesto de la cantante de regaaetón.

Fotos que se compartieron de Natti Natasha en Twitter

Natti Natasha participando de las distintas actividades

Natti Natasha cantando a un niño que padece de cáncer