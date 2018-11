Susy Díaz al enterarse que debía pagar 188 mil soles al Estado: "Me iba a dar un derrame"

Desde que Susy Díaz fue acusada de recibir dinero del exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. La excongresista no la pasa bien y este calvario la sigue atormentando con el pasar de los años.

En entrevista con el periodista Beto Ortiz, Susy Díaz contó que sigue teniendo una deuda con el Estado y se trata de una fuerte suma de dinero. "El día 20 de marzo de este año, me llega un documento cobrándome 188 mil soles de intereses judiciales por los 200 mil soles que pagué por reparación civil", explicó,

La exparlamentaria contó que ha vivido un drama desde que le impusieron esa sentencia y aseguró que incluso ella pagó la parte de la deuda de Vladimiro Montesinos porque si no le embargaban su casa: "Tenía que pagar la universidad de mi hija y no podía sacar dinero del banco porque mis cuentas estaban embargadas. Lo que me tocaba a mí lo pagué, pero como Vladimiro (Montesinos) no pagó lo tuve que hacer porque si no me quitaban la casa de La Molina".

"Son 18 años que no me dejan tranquila, esto es una tortura, por eso no quise volver a la política. Mi abogada pidió el archivo definitivo y en 2016 me llega otro documento donde me cobran 200 mil soles nuevamente", añadió.

Susy Díaz terminó sorprendiendo a Beto Ortiz al decir que casi le da un derrame cerebral al enterarse de la fuerte suma de dinero que le debe al Estado. "Casi me dejan en la calle porque me iban a quitar mi propiedad. Tuve que rematar un departamento, mis joyas y un poco más entraba en remate yo también. Me aloqué, me pedí prestado plata... He estado inyectándome porque ya me iba a dar un derrame cerebral por la preocupación. He estado con estrés", relató.

Susy Díaz en entrevista con Beto Ortiz: