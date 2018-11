Nicola Porcella es retratado en mural del Callao y lo confunden con Christian Domínguez

El retrato de Nicola Porcella fue inmortalizado en la zona chalaca de las Caras de Atahualpa y ahora luce junto a las grandes figuras de la salsa. Las imágenes fueron compartidas en Instagram y Twitter por el propio integrante de ‘Esto es guerra’. Sin embargo, un usuario le indicó que se parecía a su compañero de reality Christian Domínguez.

En el evento acudieron decenas de vecinos quienes compartieron la felicidad del ‘guerrero’ que recibió contento el homenaje. En la imagen se le ve a Nicola Porcella muy serio y no es el primer personaje público que tiene su rostro en el famoso muro del Callao. En su momento lo tuvieron Yahaira Plasencia, César Vega y demás salseros de talla internacional como Héctor Lavoe y Celia Cruz.

"¿Qué hace Christian Domínguez en Los Murales de Atahualpa?", sostuvo un usuario en Twitter mientras que otros manifestaron su cariño al capitán de los 'Guerreros'.

La conductora de TV Gisela Valcárcel también tuvo su rostro en el mural, pero de la noche a la mañana fue borrado inexplicablemente. "Yo hablé con John y me dijo: 'Gisela, te quieren pintar en el Callao'. Yo me dije: 'Bueno, qué me querrán pintar, ¿una pestaña? No me imaginé que querían hacer un mural con mi cara", dijo con humor la conductora para luego anunciar que quería visitar el lugar. "Iré este jueves al Callao. Tengo que agradecerles tanto", afirmó en su momento la presentadora de TV.

“Regresando del Callao, lugar que quiero como a su gente. Para ustedes mi cariño de siempre. Alguien impidió que hoy estuviera reunida y disfrutando de su gente . No entiendo lo que ha pasado pero, esto no cambia para nada mi súper cariño por ustedes amigos Chalacos Chim Pum Callao”, sostuvo Gisela al ver la pared pintada de rosada en Instagram.