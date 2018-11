Thalía: la verdadera historia detrás del video viral “Me oyen, me escuchan”

Thalía sin pensarlo logró que su video “Me oyen, me escuchan” de Instagram fuera todo un éxito a nivel mundial a través de las redes sociales. El clip se convirtió en viral y tendencia en Internet tras la publicación del material audiovisual los seguidores y público empezaron a imitar a la cantante mexicana compartiendo sus videos en Facebook, Instagram y YouTube que llegaron a calificarlo como #ThaliaChallenge.

El video fue compartido por la propia Thalía en sus historias de Instagram el último agosto y desde entonces fue un éxito. Sin embargo, nadie imaginó que hay detrás del clip. La intérprete de “No me acuerdo” contó la historia real de todo el boom musical.

"Fue una mañana donde me levanté muy cansada, de esas mañanas donde no me quería levantar, estaba desanimada, en un día de esos que todos tenemos y quien te diga que no, es una mentira", reveló Thalía.

La esposa de Tommy Mottola dijo que ese día llamó una amiga para informarle que su video "No me acuerdo", en el que canta con Natti Natasha, había llegado a las 300 millones de visualizaciones en YouTube, por ese motivo alistó su cámara para agradecer a todos sus fieles fans.

"Vi ese vestido, me lo puse, el pelo lo traía de terror, me puse una cosa en la cabeza para que hiciera bulto. Agarré el selfie stick y ya me puse a hablar y cantar como todos los videos que hago toda mi vida, todo el tiempo”, narró.

Thalía sostuvo que le alegró un montón lo que había sucedido, pero jamás imaginó “la locura”. "No sabes cómo me alegró la vida. Cada video, si no te reías, es que estabas seco por dentro. Cada video es una cosa impresionante y me dio mucha alegría porque me di cuenta que no soy la única loca suelta en la vida, no soy la única que anda sin correa, que camina en contracorriente, no soy la única sino que hay millones que hicieron click en esa locura y aquello se descontroló", añadió la cantante mexicana para el medio “Lo Sé Todo”, de Canal 1.