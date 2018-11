Milagros Leiva es acusada de defender a Pedro Chávarry y 'pierde los papeles'

Milagros Leiva no pudo soportar que usuario le hiciera fuerte comentario en su perfil de Twitter; sin embargo, diversos cibernautas arremetieron sin piedad contra ella porque aducen que está a favor de Pedro Chávarry y del grupo fujimorista.

"Troles y pseudoanalistas pueden seguir envenenándose, no se preocupen que no me asustan, tampoco me enojan. Sobre todo tú de pelo largo que te crees filósofo y no eres otra cosa que un pobre diablo aceitado. En serio vayan a mojar a otra parte que en mi TL (tiempo libre) no hay quien planche", escribió Milagros Leiva en una de sus reciente tuits.

Todo inició cuando Milagros Leiva se pronunció sobre lo que acontecía en el hemiciclo de el Congreso de la República con el siguiente mensaje en Twitter: "Alucinante la lapidación que existe contra el fiscal Chávarry, y pobre de ti si te atreves a dudar de tanto cargamontón: eres un traidor a la patria. Yo digo lo de siempre: él y Pablo Sánchez eran muy amigos hasta que lavajato llegó. ¿Qué cosas no sabemos? ¿Lo descubriremos?".

Como era de esperarse, diversos usuarios de la red social en mención no tardaron y arremetieron contra la periodista Milagros Leiva.

"¡Se nota que no escribes con rabia y cólera! Pero siendo sincera, defiendes la corrupción de Chávarry y eso es asqueroso", "Ud. es impredecible. ¿Qué es lo que quiere?,¿qué es lo busca?, ¿para donde va? un día critica y se rasga las vestiduras y al otro franelea y llora en vivo. O vive confundida o simplemente quiere estar bien con Dios y con el diablo, aunque últimamente más con el diablo", se leen algunos de las decenas de respuestas que le dejaron a Milagros Leiva tras su último tuit.

En ese mismo contexto un usuario le reiteró que su falta de control la pinta de cuerpo entero y por qué tanta insistencia en defender al fiscal Pedro Chávarry.

"Digna respuesta de alguien que deja que sus emociones la dominen, perdiendo toda apariencia de profesionalismo. Llore menos, siquiera aparente acuciosidad. Su respuesta visceral, exenta de rigor alguno la pinta de cuerpo entero".

Un día antes, Milagros Leiva fue encarada por un usuario que mostró un documento emitido por la empresa Graña y Montero, donde figura el nombre de la periodista.

"“Hay un buen número de periodistas - y sus jefes- que después de debatido y hecho público el #InformeLavajato van a tener mucho que explicar. Atentos a las movidas para tapar el escándalo mediático”, tuiteó el cibernauta junto a la lista en cuestión", escribió el usuario de Twitter.