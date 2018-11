Beto Ortiz arremete contra Ricardo Gareca y le recordó cuál era su posición en Perú [VIDEO]

Las recientes declaraciones del técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, han generado gran controversia entre las personas, como fue el caso del periodista Beto Ortiz, quien no dudó en lanzar una dura crítica en contra el entrenador y dejó en claro cuál era su posición en Perú y el "ventajoso contrato" que tiene en el país.

Como se recuerda, Gareca usó gran parte de su conferencia sobre la selección para hablar de temas no deportivos, lanzando comentarios referentes a la política peruana y las decisiones del Poder Judicial. "Si el país no tiene una dirección tan clara, hay mucha confusión en todo, y si encima tiene que tomar determinaciones políticas de deportivas, sí me preocupa". Pero eso no fue lo único, ya que además agregó que: "Acá nos ven horrible y en el exterior nos ven muy bien, todos estamos en la mira, pareciera que todos estamos en la mira de todos... hay que tener cuidado porque uno sino va preso".

Sus palabras generaron eco, al asegurar que las personas deben estar preocupados a raíz de la política y su estado actual. Como era de esperarse, el periodista Beto Ortiz no dudó en opinar al respecto, y con un contundente mensaje le recordó al 'Tigre' cuál es su función en el país, por lo que no debería usar una conferencia de prensa deportiva para hablar sobre el panorama político peruano.

"Es sorprendente que haya dedicado tanto tiempo de su conferencia de prensa a hacer esta reflexión sobre el sistema legal peruano: es Gareca disertando sobre el Poder Judicial, sobre el debido proceso. ¿A quién se refiere cuando dice que todos estamos en la mira y que si no nos cuidamos acabamos presos? ¿A Keiko o a Oviedo?", comentó intrigado Beto en su programa 'Beto a saber'.

Sin embargo sus palabras no quedaron allí, ya que le dejó en claro que él no es abogado del presidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo, y su contrato solo es para dirigir a la selección. "Es un ciudadano argentino contratado por la Federación Peruana de Fútbol para dirigir nuestro seleccionado nacional. Contratado además muy ventajosamente, con un contrato millonario que se lo merece", indicó Beto, agregando que dicho documento no lo obliga a ser "abogado del señor Oviedo".

Beto Ortiz cuestionó que el técnico de la selección haya usado el tiempo de la conferencia para hablar de temas no relacionados a su trabajo; sin embargo, destacó que Gareca tiene derecho a opinar sobre la situación de Oviedo, pero no debe usar una tribuna como la conferencia de prensa de la selección para deslizar este tipo de asuntos.

"Creemos que lo mejor que puede hacer el señor Gareca es abstenerse de opinar sobre los problemas judiciales y políticos de nosotros los peruanos porque, con todo cariño, no le corresponde", sentenció el conductor en su programa.