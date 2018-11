Mario Irivarren explota en EEG y lanzó duro calificativos contra productor en vivo [VIDEO]

La última edición de 'Esto es Guerra' generó controversia en las pantallas de América Televisión, debido a que el guerrero Mario Irivarren perdió los papeles en vivo y terminó arremetiendo contra la producción del programa con duros calificativos.

El problema en el reality inició a raíz de los comentarios de Nicola Porcella, quien cuestionó a Matteo Tulini por no participar en las competencias del programa. Sus palabras provocaron el enojo de sus compañeros, en especial de Mario Irivarren, quien terminó arremetiendo contra el productor José Luis Peña, a quien llamó ''cobarde'' por no salir en defensa de su equipo.

María Pía Copello cuestionó la decisión de la producción, debido a que Matteo había tenido el permiso del productor para no competir. El participante estaba sufriendo de náuseas, por lo que decidió pedir una licencia; sin embargo, la producción general desestimó dicho acuerdo, dejando en claro que ninguno de los dos productores pueden tomar ese tipo de decisiones.

''No, déjenme hablar. Yo ha Matheo, me lo he comido vivo y él me dijo que tenía permiso...'', manifestó enojado Mario al escuchar los comentarios de Nicola Porcella, quien aseguró que sus compañeros sí juegan, pese a las lesiones que puedan tener.

Al escuchar que el juego se repetiría, Mario no controló sus palabras y arremetió contra el productor José Luis Peña llamándolo "Cobarde". ''José Luis, no seas cobarde, no seas cobarde. Oye, ponte los pantalones'', dijo gritando en medio del programa, pese a que estaba en vivo y era visto por millones de televidentes.