Jauría marca el debut teatral de Jesús Neyra

Jauría es una obra de teatro de movimiento de corte existencialista que representa la angustia a la que es sometido el ser humano en la actualidad. Escrita por Julia Thays, marca el debut en la dirección teatral del joven actor Jesús Neyra.

El elenco incluye a destacados intérpretes, como Anaí Padilla, Gonzalo Molina, Dante del Águila, Lucía Caravedo, Marcos García-Tizón y Gisela Ponce de León.

“Jauría es un colectivo teatral que nace hace un par de años a raíz de la necesidad, de ganas de conversar con la gente que no la está pasando bien en una sociedad como la nuestra. Siento que cada vez estamos más desconectados porque siempre echamos la culpa a otros y no a nosotros mismos. Siento que hay como una falta de introspección, siento que no hay espacio para ello”, dice Neyra.

La presentación será solo en cuatro fechas, para en mayo recién tener su temporada de seis semanas. “Esta primera presentación es lo que llamamos ‘Work in progress’. Aquí, un grupo cualquiera batalla contra su humanidad enfrentando sus carencias en una sociedad que los distancia”.

Fue en un viaje que el actor realizó cuando se puso a reflexionar sobre lo que nos estábamos convirtiendo como sociedad. “Fue hace como dos años. Un viaje donde yo miraba a la gente y esta no se conectaba. No miraba al otro... Ahí empezó la búsqueda de los actores, un grupo excelente, todos de primer nivel. Me tomé un café con cada uno de ellos y fue maravilloso encontrar que teníamos la misma visión de ver las cosas. Luego se sumó Julia Thays, que es una tremenda dramaturga y Jesús Alvarez, el productor. Todos súper conectados”.

¿Cómo te estás sintiendo ahora que ingresas a las ligas mayores de la dirección?

(Ríe). Sí, es la primera vez que gesto un proyecto, y a veces sientes que pierdes el timón porque hay mucha incertidumbre y eso es maravilloso porque cada vez tengo la mayor certeza de que un proyecto te cae en el momento que tenía que ser, porque seguro hay algo que debías aprender.

Jesús señala que “con Jauría no pretendo dar una guía ni una sentencia sobre lo que esta mal o bien. Lo único que estamos buscando con este colectivo es debatir y dejar la pregunta para discutir, lo que queremos hacer con el público es, después de cada función, conversar qué les pareció, porque una de las grandes características de este espectáculo es que el público será el protagonista y no tanto los actores como se estila. Es una puesta de teatro performance, con música y baile también”.❧