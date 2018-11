Presunto Novio de Miss España Trans decepciona con triste declaración [VIDEO]

Hace unos días, Angela Ponce sorprendió al mundo al presentar a su guapo novio en redes sociales, provocando una serie de titulares en todos los medios de espectáculos; sin embargo, las recientes declaraciones del modelo decepcionarían a la Miss España Trans, al dejar en claro que solo la quiere como una hermana.

Angela Ponce acaparó la atención del mundo al hacer historia en España por ser la primera mujer trans en ser elegida como representante para el certamen de belleza, y pese a la ola de comentarios en su contra, demostró que seguirá a paso firme como un ejemplo.

Hoy la concursante ha sido vinculada sentimentalmente con Gabriel Rodríguez, un guapo modelo que fue señalado como su novio. Tras ser conocido por los medios, el joven fue perseguido por los medios para conocer cuál es su verdadera relación con Angela Ponce y sorprendió a todos al decir que no hay relación.

El modelo concedió una entrevista a 'Ventaneando', donde negó rotundamente el romance y confirmó que solo tiene un sentimiento de hermandad para la Miss España. "Hay sentimientos, pero sentimientos de cariño, como puedo tenerle a una hermana", dejó en claro durante la entrevista.

"Cuando yo conocía a Ángela, ella era Miss Cádiz, pero no ganó el Miss España. Ahora no sé si ganará o no ganará, pero yo le digo que ella ya ha ganado, es ganadora de su propia vida y le pese a quien le pese, ella es una mujer", dijo el modelo, quien comentó que son muy unidos.

Angela Ponce buscará hacer historia en el mundo al competir por alzar la corona de la mujer más hermosa en toda la Tierra.