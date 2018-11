Lorena Álvarez arremete contra usuario que le recordó a su expareja

La parlamentaria Rosa María Bartra Barriga continúa este martes con su exposición sobre el informe final de la comisión Lava Jato, grupo de trabajo que preside la congresista de Fuerza Popular.

Debido a la supuesta ausencia de los medios de comunicación, el economista Juan Mendoza, quien fue acusado de agresión por la periodista Lorena Álvarez, utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra algunos medios de comunicación.

“¿Por qué grueso de prensa no transmite presentación @LavaJato_Peru? ¿No es noticia saber cómo nos robaron $30 mil millones Toledo+Humala+PPK+Villarán? ¿Será acaso porque Graña, socio de Odebrecht, es dueño de @elcomercio_peru y porque las AFP, financistas de Graña+Odebrecht, tienen @Latina_pe?”, cuestionó Mendoza.

El mensaje del economista fue retuiteado varias veces, pero un usuario no identificado no tuvo mejor idea que compartir el mensaje de Juan Mendoza y etiquetar a Lorena Álvarez, figura de Latina.

“#PrensaMermelera #PrensaPeruanaVerguenzaNacional A ver si @lorealvareza aparte de sacar provecho a la violencia con su libro se anima a hablar de la corrupción de Villarán que tantos millones y peajes les cuesta a los limeños”, señaló el usuario @Habla_Villaran

Lorena Álvarez no perdonó que recuerden a la persona que ella acusó de violencia familiar. Incluso señaló que en la actualidad tiene garantías para su vida debido a que hasta el momento no encuentra justicia.

Álvarez no pudo ocultar su furia e insultó a usuario que despertó su indignación en Twitter. “Casi me matan con mi hijo durmiendo en la habitación de al lado, vivo con garantías para mi vida porque la justicia en este país no funciona, y tu eres tan imbécil que te atreves a llamarme corrupta, aprovechada y darle RT, citándome al hombre que denuncié. Hazte ver”, expresó la periodista.