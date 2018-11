Yo Soy: 'Clon' de Karol G deja en shock al jurado con espectacular casting [VIDEO]

El programa 'Yo Soy' continúa con sus casting y esta vez una participante dio mucho de qué hablar por tener un enorme parecido con la cantante Karol G.

Se trata de Ivy Marrón, una jovencita que sorprendió a todo el jurado de 'Yo Soy' por tener un claro parecido con la reggaetonera colombiana. Ella llegó muy segura a la audición y acompañó su outfit con unos enormes lentes.

La audición de la joven soñadora comenzó con una anécdota. Ella se dejó ver como el vivo retrato de Karol G, pero comenzó su casting diciendo que imitaría a la cantante Christina Aguilera.

Este detalle sorprendió al jurado por lo que la participante explicó la situación: "Les voy a contar. Yo vine imitando a Karol G y no pasé y cuando llego acá me dicen que no puedo audicionar otra vez como Karol G porque ya lo había hecho".

Ante esta explicación, el jurado de 'Yo Soy' le dijo a la imitadora que podía dar su casting como Karol G porque era muy similar a la cantante original. Ya con el permiso de la máxima autoridad del programa de Latina, la jovencita entonó 'Mi cama', una de las canciones más exitosas de la intérprete colombiana.

Al escucharla cantar como la verdadera Karol G, las integrantes del jurado coincidieron y le dieron un sí para pasar a la siguiente fase del programa de talentos.

Es importante mencionar que los casting de 'Yo Soy' siguen para conseguir a los mejores imitadores peruanos. El jurado, conformado por Ricardo Morán, Magdyel Ugaz y Maricarmen Marín, recorre todo el Perú para encontrar a nuevos talentos.

Revive el casting de la imitadora de Karol G en 'Yo Soy'