Danna Paola y Camila Cabello presumen su amistad con sexy foto en Instagram

Danna Paola asistió a los MTV Europe Music Awards 2018, ceremonia que se celebró este 4 de noviembre en el Bizkaia Arena de España. Distintas celebridades se dieron cita a este evento musical y la actriz de la serie 'Élite' no fue la excepción, ella se mostró muy feliz y compartió fotografías desde su cuenta de Instagram, pero hubo una instantánea en particular que llamó más la atención entre sus fans.

Se trata de una fotografía de Danna Paola junto a Camila Cabello. Ambas cantantes se encontraron en la alfombra roja de los MTV Europe Music Awards 2018 y la actriz mexicana decidió inmortalizar ese momento con una instantánea que ha alborotado a sus miles de fans en el mundo.

"The winner of the night, ¡Bella! Latinas Vibes #MtvEMas (la ganadora de la noche. ¡Bella!)", fue la descripción de la fotografía de Camila Cabello en Instagram.

Los fans de ambas cantantes no tardaron en pronunciarse y llenaron la sección comentarios con distintos mensajes positivos: "Hermosas, talentosas y latinas", "mis dos amores en una foto", "las amo a las dos, mis niñas tan bonitas" y "he esperado muchísimo una foto de mis dos princesas y ya la tengo".

Cabe recordar que Danna Paola conquistó los MTV Europe Music Awards 2018 al lucir un enterizo negro y unas botas largas de color azul. Ella acompañó su outfit con una coleta y unas grandes aretes.

Mientras Camila Cabello lució un elegante vestido rojo, el cual recibió una lluvia de críticas y burlas porque Selena Gomez lució uno muy parecido en los American Music Awards de 2016. Pero ello finalmente quedó como una anécdota porque la cantante de 'Havana' fue noticia mundial por convertirse en la máxima ganadora de la premiación al llevarse 6 galardiones.