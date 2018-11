Miss Trans Star International 2018: peruana transexual quedó entre las finalistas

Este sábado 3 de noviembre se realizó el Miss Trans Star International 2018 en Barcelona, España, donde la arequipeña Leslie Quispe representó al Perú y quedó entre las finalistas.

La peruana Leslie Quispe quedó entre las 11 favoritas del certamen de belleza al desfilar en traje de baño, en vestido de gala y al mostrar su talento ante un exigente jurado.

Lesly Quispe nació en un hogar de bajos recursos económicos de la Ciudad Blanca de Arequipa, donde estudió Educación en la Universidad Nacional de San Agustín. Además, ella es estilista y una clara activista social.

En sus declaraciones con la organización del certamen, la peruana transexual contó que sufrió de discriminación: "Sufrí el rechazo de mi familia, en especial de mi madre, cuando se dio cuenta que era una mujer transexual. Tuve que salir de casa".

"Durante mi transición pasé muchas necesidades y dificultades por falta de asesoramiento. Por mi inmadurez cometí errores que casi me cuestan la vida (los biopolímeros, las hormonas, etc); pero la vida me permitió conocer un grupo de mujeres con las que tenía muchas cosas en común y sentí que la vida me dio un segundo hogar y una oportunidad para orientar y concientizar a nuevas mujeres trans a no cometer los mismos errores", agregó Lesly Quispe.

Cabe mencionar que el Miss Trans Star International 2018 se transmitió en el Facebook oficial del certamen de belleza, donde se dio a conocer que la ganadora fue Kulchaya Tansiri, representante de Tailandia.

Revive lo mejor del Miss Trans Star International 2018