Miguel Bosé: ex novio recibía cuantiosa suma de dinero para mantener a sus hijos

El cantante Miguel Bosé no la viene pasando bien. De acuerdo con la prensa mexicana, él y su expareja Nacho Palau estarían por llegar a un acuerdo económico en relación a la manutención de dos de sus hijos.

La mediática ruptura entre Bosé y Palau ha ocasionado que detalles sobre su relación sean expuestos. Entre las cosas que más han llamado la atención ha sido la manutención que el cantante otorgaba al escultor español para la crianza de sus cuatro pequeños hijos.

De acuerdo con el programa mexicano, Intrusos, Miguel Bosé le entregaba a su ex pareja Nacho Palau el monto de 10 mil euros, para los gastos del hogar y el cuidado de los niños. De acuerdo con una fuente cercana al artista, el español estaría analizando continuar con la entrega de dinero.

Tras la comentada ruptura, Miguel Bosé escribió un conmovedor mensaje no solo para su expareja sino para sus hijos. “Se acabó. Ya no podré acariciar a mis hijos. Ya no podré ser igual. Ya nunca más podré volar”, compartió el español un día después de su separación.



Como se sabe, Miguel Bosé dio a conocer en el 2011 que era padre de Diego y Tadeo. Dos años después, llegarían Ivo y Telmo, hijos biológicos de Palau.



¿Quién es Nacho Palau?

Escultor de profesión, pero formado en Ciencias Químicas, Nacho Palau conoció a Bosé a través de amigos en común llamado Francis Montesinos. Según consigna el diario ABC, eran principios de los años 90 y el joven era un aspirante a artista que se maravilló de inmediato con la voz de 'Morir de amor'.