MTV EMA 2018 EN VIVO: hora, fecha y canal para ver la premiación

Los premios MTV Europe Music Awards, más conocidos como MTV EMA 2018, se desarrollarán en el Bilbao Exhibition Center (España), este domingo 4 de noviembre. La presente ceremonia ha generado diversas expectativas debido a la pluralidad de artistas destacados.

Los MTV EMA 2018 se trasmitirá en directo por el canal exclusivo de música (MTV). El evento tendrá como anfitriona a la guapa actriz niminada al Oscar, Hailee Steinfeld.

Aquí te dejamos los horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica para que no te pierdas ningún detalle de los MTV Europe Music Awards 2018.

España

Los MTV EMA 2018 podrán verse EN VIVO en los canales de Viacom España (MTV, Comedy Central y Paramount Network) a partir de las 21:00 horas (9:00 p.m). También, MTV transmitirá a partir de las 20.00 horas la alfombra roja. La difusión se podrá seguir ONLINE desde su red social Facebook.

América Latina

En el Perú: 15 horas. Alfombra roja: 14 horas.

​En Argentina: 17 horas. Alfombra roja: 18 horas.

En Chile: 17 horas. Alfombra roja: 18 horas.

​En México: 15 horas. Alfombra roja: 14 horas.

Celebridades y artistas invitados en los MTV Europe Music Awards 2018

Los artistas que estarán en el estrado para deleitar con su show son los siguientes: Marshmello, Panic! At the disco, Nicki Minaj, Janet Jackson, Halsey, Rosalía, Alessia Cara, Anne-Marie y Jack &Jack.

Entre los cantantes con mayor candidaturas en los MTV EMA 2018 son: Camila Cabello (6), Ariana Grande (5) y Post Malone (5), dejando detrás a Dua Lipa y Drake,quienes se enfrentarán en la categoría “Mejor artista” con Ariana Grande, Camila Cabello y Post Malone.

En esta entrega los fans serán los encargados de elegir a los ganadores de la gala, ya que podrán votar por sus artistas favoritos durante los días previos a la ceremonia.

Lista de nominados en los MTV Europe Music Awards 2018

Mejor artista:

Ariana Grande

Camila Cabello

Drake

Dua Lipa

Post Malone

Mejor video:

Ariana Grande "No Tears Left to Cry"

Camila Cabello ft. Young Thug "Havana"

Childish Gambino "This Is America"

Lil Dicky ft. Chris Brown "Freaky Friday"

The Carters "APES**T"

Mejor canción:

Ariana Grande "No Tears Left to Cry"

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line "Meant To Be"

Camila Cabello ft. Young Thug "Havana"

Drake "God's Plan"

Post Malone ft. 21 Savage "rockstar"

Mejor artista pop:

Ariana Grande

Camila Cabello

Dua Lipa

Hailee Steinfeld

Shawn Mendes

Mejor nuevo artista:

Anne-Marie

Bazzi

Cardi B

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez

Mejor ‘Look’:

Cardi B

Dua Lipa

Migos

Nicki Minaj

Post Malone

Mejor cantante Hip-Hop:

Drake

Eminem

Migos

Nicki Minaj

Travis Scott

Mejor presentación en vivo:

Ed Sheeran

Muse

P!nk

Shawn Mendes

The Carters

Mejores bandas de rock:

5 Seconds Of Summer

Foo Fighters

Imagine Dragons

Muse

U2

Mejor cantante alternativo:

Fall Out Boy

Panic! At The Disco

The 1975

Thirty Seconds To Mars

Twenty one pilots

Mejor cantante de electrónica:

Calvin Harris

David Guetta

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Mayores fanáticos:

BTS

Camila Cabello

Selena Gomez

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor escenario mundial:

Clean Bandit MTV Crashes Plymouth, UK 2017

Charli XCX MTV Crashes Plymouth, UK 2017

David Guetta Trafalgar Square, UK 2017

Jason Derulo Isle of MTV Malta 2018

Post Malone Wireless Festival, UK 2018

Migos Wireless Festival, UK 2018

J Cole Wireless Festival, UK 2018

Nick Jonas MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

Alessia Cara MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

Mejor artista emergente:

PRETTYMUCH (October 2017)

Why Don't We (November 2017 )

Grace VanderWaal (December 2017)

Bishop Briggs (January 2018)

Superorganism (February 2018)

Jessie Reyez (March 2018)

Hayley Kiyoko (April 2018)

Lil Xan (May 2018)

Sigrid (June 2018)

Chloe x Halle (July 2018)

Bazzi (August 2018)

Jorja Smith (September 2018)

Mejor acto local:

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Imagine Dragons

Post Malone