La catarsis teatral de Fiorella Rodríguez

La actriz y conductora de televisión Fiorella Rodríguez regresa al teatro y lo hace con la obra L. O. V. E., una comedia escrita y dirigida por Jesús Oro que pareciera se hubiese anticipado a la situación actual de la popular ‘Amistad’.

Y es que la obra narra la catarsis de María (su personaje), una mujer que a sus 40 años decide regresar a la soltería. Hay que recordar que Rodríguez confirmó su separación, hace unas semanas, del director de cine Sandro Ventura, luego de 15 años de relación.

María es una mujer segura y fuerte, pero con un deseo enorme de ser, en algún momento, un manojo de nervios en los brazos de un hombre que sea capaz de robarle un beso. Ese hombre será Sebastián, interpretado por el actor Javier Saavedra. Toda la obra sucede en un bar. Un hombre y una mujer que no se conocen, un mismo aniversario y un beso que podría cambiarlo todo.

“El teatro es ese espacio mágico en donde un actor puede mostrar la parte más íntima de su trabajo. Es un reto y una delicia que el público se vaya con el alma de un personaje creado por un actor”, dijo la también dueña de una empresa de Relaciones Públicas, y quien, en breve, viajará a Chile como imagen de una conocida firma de autos.

¿Qué representa L.O.V.E.?, le preguntamos. “¡Es la obra de mi vida! Y aunque ver Los Miserables siempre me emociona de manera muy particular, L. O. V. E. es un texto que llegó a mis manos en un momento de mi vida muy particular. No conocía al director, leí el guion, lo llamé y le pregunté si era espía o director de teatro (risas).

Agrega que “en realidad, tomo este reto, que se asemeja mucho a mi vida, como algo curioso, como una reflexión, con pasión, como una marca en esta nueva etapa. Es una bella coincidencia y estoy segura podré transmitir mucho más de lo que creo. El personaje hasta lleva mi segundo nombre: María”, confiesa.

¿Cómo te has sentido siendo jurado de ‘El gran show’?

El rol como jurado me ha dado la posibilidad de reencontrarme con mucha gente a la que quiero mucho. La oportunidad de tomar un asiento importante, lo cual indica que algo bueno debo de haber hecho en esta loca aventura que comencé hace 20 años.

¿Cómo evalúas el año que se va?

-Lo termino demasiado bien. Con actitud positiva siempre. Con salud, trabajo, paz y con unas ganas locas de ir siempre por más. Estoy reconectando con muchas cosas que dejé de lado, me siento muy bien con eso. ❧