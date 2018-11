‘Outlander’: el amor en tiempos de guerra

La cuarta temporada de ‘Outlander’, el épico y romántico relato basado en las novelas best-sellers de Diana Gabaldon, regresa este lunes a través de FOX Premium.

La saga que conjuga historia y ciencia ficción sigue a Claire Randall, una enfermera de guerra de 1945, casada, quien misteriosamente se transporta al año 1743, un mundo desconocido donde su vida corre peligro. Cuando es forzada a casarse con Jamie Fraser, un joven y caballeroso guerrero escocés, una apasionada aventura se enciende dividiendo el corazón de Claire entre dos hombres muy diferentes y en dos vidas irreconciliables.

La actriz Caitriona Balfe, protagonista de la trama, ha celebrado el retorno de esta nueva temporada de trece capítulos basados en la cuarta novela Drums of Autumm (Tambores de otoño) de la saga de libros que ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo.

Si hay algo que sobresale en ‘Outlander’, además del guion y la excelente producción, son las escenas de sexo donde se destaca la mirada y el placer femenino a través de Claire, quien es la que narra la historia. La protagonista se apropia de su sexualidad sin que sea codificada y más bien el cuerpo desnudo de Jamie representa el ‘objeto del deseo’ ambicionado por otras mujeres.

Sexo con propósito

Caitriona Balfe reveló que las escenas sexuales entre Claire y Jamie tienen una finalidad. “No tenemos carta blanca en absoluto. Hay guiones y debes seguir lo que pone el guion, pero siempre hay diálogo de por medio. Una de las grandes conversaciones que todos tenemos sobre las escenas de sexo es cómo podemos hacer que tengan un propósito. Hablamos siempre de ello con los guionistas y productores porque, lo crean o no, no es porno erótico. Estamos haciendo una serie de televisión, así que, si tiene que haber sexo, debe estar por una razón. Tiene que decir algo sobre dónde está el personaje o avanzar la historia de manera significativa”, comentó la actriz durante su reciente participación en el Savannah Film Festival.

En efecto, los productores de la serie corroboran que más que por un tema de disfrute para los televidentes, las escenas de sexo y los desnudos que muestra ‘Outlander’ tienen un propósito. Al igual que en los libros, las escenas de sexo son un elemento fundamental de la serie, ya que la atracción sexual de sus protagonistas los mantiene unidos en los momentos más difíciles. Para Jamie y Claire el dormitorio es el lugar donde ambos disfrutan de la privacidad para tratar asuntos de importancia, y es a través del sexo donde ambos reconectan y se comunican sin necesidad de palabras.

Además, el cuerpo de Jamie desnudo tiene una connotación ideológica debido a su espalda cubierta de cicatrices que representan las torturas a la que se ha visto sometido por las tropas inglesas; pero también representa el placer y la sensualidad.

‘Outlander’ cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Premio Emmy Ronald D. Moore junto a Maril Davis, Toni Graphia, Matthew B. Roberts y Andy Harries.

Durante 2017 fue la segunda serie Premium guionada más vista entre mujeres en los Estados Unidos, y se encuentra en el top 10 de series más consumidas en la App de FOX en toda América Latina. Por este motivo ha sido ya renovada para una quinta y una sexta temporada de doce episodios cada una, que estarán centradas en los libros N° 5 The Fiery Cross (La cruz ardiente) y N° 6 A Breath of Snow and Ashes (Viento y ceniza), que exploran la historia de los Estados Unidos y la instalación de los Fraser en el Nuevo Mundo.❧

TEMAS

Impresa