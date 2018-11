Paulina Rubio, revela que sufrió discriminación en Timbiriche

La cantante Paulina Rubio ha confesado algunos momentos difíciles que vivió durante su época en la agrupación 'Timbiriche', cuando solo era una adolescente. Como se recuerda, esta agrupación, formada en 1882 la integraron: Mariana Garza, Benny Ibarra, Sasha Sokol, Erin Rubin, Alix Bauer y Diego Schoening. Además fue semillero de jóvenes que hoy son grandes figuras como: Thalía y la propia Paulina.

En el caso de ella, siempre ha tenido una figura delgada y perfecta, pero, por lo visto, eso no fue suficiente y no le sirvió para sentirse guapa cuando formaba parte del grupo mexicano, según ha contado la hija de Susana Dosamantes. Y es que la popular 'Chica Dorada' confesó que, precisamente, su figura delgada era la que le causaba problemas en ese entonces. "Yo me sentía el patito feo de Timbiriche. Era la chica más flaquita y Benny me decía el cuerpo del mago, nada por aquí y nada por allá", ha revelado la mediática cantante mexicana durante una entrevista con la revista People en Español.

Agregó que durante esa etapa, experimentó muchas inseguridades, que, pese a que no se reflejaban en la pantalla, si le llegaron a afectar personalmente. "¿Tu sabes lo que se sentía eso a los 13 años? Todos se reían y yo me reía (…) Luego, yo quería crecer y verme alta y tener las pestañas gigantes", relató Paulina, quien pese a todos los rumores de supuesta rivalidad con Thalía, se reunirá con ella y también con Gloria Trevi en un mega concierto, donde harán notar 'el poder femenino en la música'. Organizado por Uforia Music en Los Ángeles, California, se realizará este 17 de noviembre.