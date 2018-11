Shakira y la razón por la que fue pifiada durante show en Chile [VIDEO]

Shakira llevó su tour ‘El Dorado’ a Chile en medio de grandes expectativas. La cantante colombiana ofreció un espectáculo parecido al que hizo en Argentina y Brasil ya que interpretó unas 22 canciones en una hora y media de show. Sin embargo la diferencia estuvo en las duras críticas.

Tal y como se puede comprobar en las redes sociales, Shakira recibió duras críticas por el show que significó su reencuentro con el público chilenos después de varios años de ausencia.

Si bien miles de personas vibraron con los cerca de 90 minutos de duración de concierto en el Estadio Nacional, el recital no estuvo ajeno a problemas.

Según un periodista chileno que cubrió el espectáculo, las pifias se tomaron el concierto de Shakira debido a que la voz de la pareja del futbolista Gerard Piqué no se escuchaba en varios momentos.

En entrevista para las cámaras de ‘24horas’, fanáticos de la barranquillera aseguraron que no oían cantar a Shakira, sobre todo cuando la artista bailaba sus tradicionales pasos. Por ello no sorprende que los asistentes gritaran: "no se escucha, no se escucha".

“Se perdían los tonos bajos y un poco la voz de Shakira, por eso no se escuchaban nítidamente las canciones”, “Desde donde yo estaba sí se escuchaba algo leve, pero desde atrás no, por eso la gente gritaba ‘no se escucha’ y pifiaron”, “Eso opacó harto rato el espectáculo, un jalón de orejas a los organizadores” y “No lo justifico, pero considero que con lo que ella hizo después, le puse un siete”; fueron algunos de los comentarios de los chilenos que asistieron al show de la artista latina que este 3 de noviembre ofrecerá un concierto en Colombia.

Por ejemplo en 'Hips don't lie', uno de sus grandes éxitos de Shakira, la voz de la colombiana fue opacada por los coros y la música de fondo.

Como era de esperar, las molestas también se trasladaron a las redes sociales.



Pese a que las fallas de sonido fueron evidentes, la organización del evento hasta el momento no da declaraciones ni explicaciones al respecto.