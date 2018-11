Meghan Markle muestra más de la cuenta y genera debate en las redes [FOTOS]

El príncipe Harry y su esposa y futura madre de su primer bebé, Meghan Markle, terminaron su viaje de 16 días por Oceanía. Cuando todo indicaba que los duques de Sussex realizaron un viaje inolvidable y sin muchos problemas, la polémica apareció en el último día.

Durante un paseo en Rotorua, Nueva Zelanda, en el último día de la gira real; Meghan Markle protagonizó decenas de titulares de diversos medios internacionales porque al parecer tuvo un error de vestuario.

En las fotografías que inmortalizaron su visita a Rotorua, donde la pareja se detuvo a saludar a sus fanáticos y seguidores; se puede apreciar a la duquesa de Sussex mostrando más de lo que esperaba, pues su falda la traicionó y dejó al descubierto su ropa interior por otro error de vestuario.

Para la ocasión, Meghan Markle una vez más eligió a la marca que diseñó su vestido de boda Givenchy, dirigida por la británica Clare Waight Keller, sin imaginar que ello le originaría una nueva falla de estilo.



La esposa de Harry llevó un conjunto en tejido de punto de suéter de manga corta y falda tableada bicolor. Lo acompañó con zapatos de gamuza azul marino.

Debido a que la falda se transparentaba al colocarse en contraluz y más con los reflejos de las cámaras, la madre del futuro bebé Sussex mostró su ropa interior, o lo que parecía por un body azul marino.

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar en las redes sociales. Mientras algunos señalaron que no deberían de escandalizarse, otros recordaron que no es la primera vez que Meghan Markle rompe el protocolo real. Incluso señalaron que utilizar transparencias es 'demasiado' para una mujer de la realeza.



Según expertos, el vestuario de Meghan es común en Hollywood, pero no es lo más apropiado para una visita oficial como miembro de la realeza británica.



Meghan Markle es recurrente

Es importante señalar que no es la primera vez que Meghan Markle sufre una falla de estilo durante su visita a Oceanía. Hace unos días, al llegar a Tonga, la duquesa bajó del avión luciendo un vestido Self-Portrait en rojo. El gran error fue que mostró la etiqueta del vestido Self-Portrait colgada en la falda.