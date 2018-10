Famosos reaccionan ante la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

Distintos famosos de la televisión como, Tatiana Astengo, Fernando Armas entre otros, usaron las distintas redes sociales para manifestarse con respecto al fallo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, por el Caso Odebrecht.

"Hoy no se celebra la prisión de una persona, se celebra la valentía , profesionalismo y el amor a dos compatriotas", escribió la reconocida actriz en su cuenta de Twitter. Publicación que a los minutos tuvo distintas respuestas.

De otro lado, el actor Paol Vega, quien tuvo participación en la serie 'Al fondo hay sitio' también se manifestó tras el fallo dado por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori.

La frase que escribió en Twitter fue: "A Canadá". Luego compartió una caricatura donde se lee: "Directo a la cana. No pasa por GO, ni recibe los 500 de Odebrecht".

La periodista Claudia Cisneros también se pronunció en Twitter con un mensaje dirigido al pedido de 36 años de prisión preventiva par Keiko Fujimori.

"Democracia 1- Corruptos 0", escribió agregando los hashtag #EstoReciénEmpieza #Justicia #Perú.

El actor cómico Fernando Armas tampoco estuvo ajeno al pedido del juez Richard Concepción Carhuancho de 36 de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Polpular, Keiko Fujimori. Por ello, usó su cuenta de Twitter para escribir un mensaje dirigido a la hija de Alberto Fujimori.

"No me alegro, no me río, solo reflexiono, ojalá que su familia esté más unida y que sepan afrontar un juicio, que se da en un marco de mucha fractura política, Ay Keiko qué pena que todas esas muestras de altanería que tenías, hoy se ve otra cara", fue el mensaje del humorista.

La periodista Juliana Oxenford también se pronunció con respecto al fallo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, por el Caso Odebrecht.