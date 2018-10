Juliana Oxenford envía contundente mensaje a mujer que la insultó por su peso [FOTOS]

A través de Twitter, la periodista Juliana Oxenford sorprendió a todos sus seguidores al compartir un terrible ataque del que fue víctima por parte de una detractora, quien se burló por su delgadez e insinuó que sufría de problemas alimenticios. Ante ello, la presentadora de '90 Central' no dudó en responder con un contundente mensaje.

Como se recuerda, en algunas oportunidades la periodista ha revelado que es una mujer feliz y ha superado algunos problemas de salud, además opina que aquellos que se burlan de las personas que sufren enfermedades relacionados con trastornos alimenticios son unos "canallas", ya que la enfermedad puede llevar a la muerte a sus víctimas.

Esta vez, la figura de Latina respondió con dureza a una usuaria que se burló de su contextura e insinuó que se trataba porque padecía de anorexia. Ante ello, Juliana envió un fuerte mensaje: "Un abrazo y muchas palabras de aliento a quienes pasan por problemas alimenticios . Esto no me da risa, me da pena tanto odio y maldad. Ojalá Lucia que nadie de tu entorno sufra de anorexia, nunca"

Como era de esperarse, sus palabras recibieron el respaldo de sus miles de seguidores, quienes no solo felicitaron a Juliana Oxenford por confrontar a sus detractores y defender a las personas. Muchos de los tuiteros arremetieron contra la joven que realizó el ataque, provocando que termine borrando su mensaje.

Actualmente Juliana cuenta con más de 1 millón 720 mil usuarios en su cuenta oficial de Twitte, donde no duda en opinar respecto al acontecer nacional político y social, además enfrenta los duros mensajes de sus atacantes, quienes no miden sus palabras.