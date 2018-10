Aracely Arámbula: "Tengo muchas cosas que decir de Luis Miguel"

Aracely Arámbula, parece estar cansada de ser consultada sobre la vida del papá de sus hijos, el cantante Luis Miguel. Aunque la serie de Netflx reveló mucho de la vida privada del cantante mexicano, todo apunta que hay detalles más íntimos que no se han dado a conocer y que la actriz sabe a la perfección y solo aguarda el momento indicado para hacerlo público. Y es que recientemente en declaraciones al programa 'Ventaneando' de TV Azteca señaló que aunque sabe mucho sobre 'El Sol' de México es un tema que, de momento, no le interesa tocar.

"No quiero hablar absolutamente nada de eso, porque me reservo los comentarios, tendría muchas cosas qué decir, pero no es el momento", advirtió. Por el momento, la expareja del cantante aseguró, prefiere centrarse en su carrera y en sus hijos y dejar de lado la polémica. "En su tiempo, en su momento, cuando quiera decirlo lo diré, pero no es un tema que se me antoje conversarlo porque tengo muchas cosas qué hacer y estoy disfrutando mucho a mis hijos, ya viene 'La Doña 2', por ahora me enfoco en todo lo positivo", agregó Aracely Arámbula.

Sus declaraciones surgieron al ser cuestionada por la llegada de Luis Miguel a México y si ha tenido contacto con sus hijos, a lo que ella se limitó a decir que él siempre se la pasa viajando, así como ella, que está entre Miami, México y Los Ángeles. "Como todas las mamás (trabajo fuerte), porque todas tenemos que trabajar y hacer muchísimas cosas a la vez", manifestó.