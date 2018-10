Carlos Álvarez imita a congresista Leyla Chihuán y ‘humilla’ a reportera [VIDEO]

Lo volvió a hacer. Una vez más el actor cómico Carlos Álvarez aprovechó la polémica de la semana para realizar una parodia a través de una transmisión en vivo de su cuenta de Facebook.

En esta oportunidad el comediante peruano Carlos Álvarez no dudó en imitar a la parlamentaria fujimorista Leyla Chihuán, quien en la semana protagonizó portadas por haber sido trolleada cuando le pidieron un saludo y quien generó polémica por sus declaraciones sobre el sueldo que percibe como congresista de la República.

“Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso, ¿por qué? Porque simplemente, para mí, para el ritmo de vida que llevo... no me alcanza. Yo en el Congreso hago una gran labor y no solo en Lima, sino al interior del país, una labor social”, fueron las declaraciones que hizo la congresista de Fuerza Popular y provocaron una ola de críticas en las redes sociales.

Mediante un enlace en vivo de Facebook, el humorista Carlos Álvarez se disfrazó de la congresista Leyla Chihuán bajo el nombre de ‘Leyla Chiwawa’ y tuvo como fondo el Congreso de la República.

"Hola amigos, estamos en transmisión en vivo. Lo saluda la congresista Leyla Chiwawa para aclarar eso que he dicho que no me alcanza el sueldo como 'kangresista'. Como ustedes supondrán, según el ritmo de vida que tengo obviamente no me alcanza el dinero. Es una miseria para mí", dijo Carlos Álvarez. “Y eso no es racismo”, añadió.

Segundos después de defender sus declaraciones, ‘Leyla Chiwawa’ es encarada por una reportera, a quien le dice “bien desubicada”. Lejos de pedir disculpas, la 'kangresista' no duda en burlarse de la joven.

Cabe recordar que tras las declaraciones de Leyla Chihuán, varias figuras públicas mostraron su indignación contra la parlamentaria fujimorista, entre ellas el conductor de televisión Rodrigo González.



“Lo del sueldo no tiene nombre. Pero lo más grave, es que blindó a un corrupto que liberó al violador de una niña. Lárguense ya y dejen de seguirle haciendo daño a nuestro país. La gente ya no se lo va a permitir, su fin ha llegado”, expresó Rodrigo González en sus redes sociales.