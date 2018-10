Cardi B se burla de sí misma con divertidos memes que publicó en Instagram

Cardi B se burló de sí misma tras compartir hilarantes memes en su perfil oficial de Instagram. La rapera tomó con humor las imágenes que hacen referencia a los excéntricos looks que han llamado la atención en más de una ocasión.

La intérprete de "Money Bag" demostró, una vez más, que toma con mucho humor las replicas de sus vestuarios que son plasmados en divertidos memes, cuyos creadores son halagados por la misma Cardi B a través de su red social Instagram.

Cardi B no solo genera memes por sus diversos looks, sino también por cualquier acción que esta realice y que cause impacto en el ciberespacio, el ejemplo más palpable fue la pelea que tuvo con la también rapera Nicki Minaj en un importante evento en Estados Unidos.

Diversos medios especializados aseguraron que la rivalidad de Cardi B y Nicki Minaj no es de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo; no obstante, la intérprete de "She bad" ha sabido tomarlo con calma y buen humor las diversas portadas generadas con cualquier incidente que protagonice con su homóloga.

En la reciente publicación de Instagram, Cardi B robó más de una sonrisa entre sus millones de admiradores que ostenta en su cuenta de la red social antes citada, debido a que compartió cinco imágenes que parodiaron sus llamativos vestidos de la cantante.

Cardi B y sus mejores memes

(Foto: Instagram)