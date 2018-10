Katy Jara envía mensaje a las mujeres con el tema Tu tienes la culpa

“A quién no le han roto el corazón alguna vez por amor. Yo he sabido salir adelante y hoy soy una mujer fuerte”, es el mensaje de Katy Jara para todas las mujeres que algunas vez sufrieron por amor. Y precisamente de eso se trata su nuevo tema Tú tienes la culpa con el cual le canta al desamor, pero a la vez a la fortaleza de la mujer para seguir con su vida. “Ese es el mensaje que siempre les doy a mis seguidores, a salir adelante a pesar de los sufrimientos. Podemos sufrir por un amor o por un hombre, pero la vida es bonita y hay que seguir adelante. Las mujeres hemos demostrado que somos muy fuertes”, agregó.

A propósito de ello, Katy refirió que es una mujer completamente soltera. "Celebro el amor y me encanta ver a la gente enamorada y feliz pero en mi caso, estoy enfocada a mi trabajo y a mi hija que es quien ocupa todo mi tiempo. No busco el amor, pero tampoco le cierro las puertas. Creo que todo llega en su momento así que por ahora disfruto todo lo que la vida me ha dado", anotó la cantante quien ha logrado que su tema consiga más de 10 mil reproducciones en YouTube en tan solo cinco días desde su lanzamiento.

De otro lado Katy, quien conduce el espacio musical 'Domingos de fiesta' de TV Perú se refirió a sus planes laborales. Según contó, alista un mix denominado ‘Éxitos de YouTube’ donde unirá los temas Corazoncito, que tiene 5 millones de reproducciones y Vas a llorar el cual cuenta con 11 millones de vistas."Es un proyecto que presentaré en breve para el público además de otros sorpresas a nivel musical en las que ya estoy trabajando", dijo.

Katy, quien estaría en conversaciones con el canal del Estado para continuar en el 2019 con su espacio dominical con el que ha conquistado al televidente y además, le da tribuna a diversas agrupaciones musicales destacó que tiene una recargada agenda de presentaciones. Este 27 se presenta en Santa Cruz de Asia y el 31 llevará todo su repertorio al casino Oasis en Los Olivos. Además alista una gira a Chile antes de cerrar el año.