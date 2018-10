Lady Guillén enfrenta al 'taxista agresivo' tras violenta reacción en vivo

Hizo aclaración en vivo. La presentadora de televisión Lady Guillén tuvo que calmar a los invitados a su programa 'Tengo algo que decirte' tras la presencia del señor Martín Medina, quien ha recibido el título del 'taxista agresivo' por presuntamente haber tenido la intención de atacar a una pasajera en plena vía pública.

Lady Guillén, quien brindó su tribuna en Latina para poder aclarar el incidente, tuvo un primer enfrentamiento con el taxista Martín Medina, quien la dio como ejemplo. El hombre manifestó que sólo se "defendió" de la pasajera, a quien señaló de intentar abandonar el vehículo sin pagarle por la carrera que le había realizado. Ante este manifiesto, la presentadora de TV no dudó en responderle.

Martín: "Cuando a ti te pasó tu problema, cuando te insultó Magaly Medina

Lady: "¿Con Magaly Medina? Tú te estás equivocando. Yo nunca he tenido un problema con Magaly. Es más, yo la respeto mucho. Te estás equivocando con eso.

Martín: Está bien, no te voy a tomar como referencia.

Lady: Creo que no me puedes poner como ejemplo en una situación que tú has vivido, estamos fuera de línea. Te estás equivocando. Te voy a pasar un vasito de agua para que te tranquilices.

Luego de este primer cambio de palabras, la abogada Lady Guillén se quedó sin palabras al ver la violenta reacción que tuvo el taxista Martín Medina en pleno programa en vivo de 'Tengo algo que decirte'. Este no pudo soportar que un testigo confirme el testimonio que dio la pasajera.

Martín: "Seguimos con lo mismo. Esto seguirá igual. Yo me retiro. Yo reclamo respeto.

Lady: "Con tu actitud estás demostrando que eres un hombre que no sabe controlarse. Dejen que aflore su personalidad".