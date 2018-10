Magaly Medina explotó contra músico que humilló a Leyla Chihuán frente a su hijo [VIDEO]

A través de Twitter, Magaly Medina no dudó en expresar su indignación tras la humillación sufrida por la congresista Leyla Chihuán, quien fue trolleada por un músico por medio de una canción, en la cual es acusada de "blindar a un corrupto" mientras grababa con el móvil.

Como se recuerda, la congresista fujimorista protagonizó un polémico vídeo que fue compartido en todos los medios de comunicación y las redes sociales, sin imaginar que sería humillada por el sujeto. Ante ello, Magaly Medina no dudó en salir al frente para dar su respaldo a la congresista y envió un contundente mensaje al presunto "héroe nacional", según algunos usuarios de las redes.

"Y más vergüenza ajena me han dado aquellos que celebran esta patanería", dijo firme Magaly Medina a través de su cuenta oficial de Twitter al ver el contenido del vídeo, donde la congresista fue trolleada en los exteriores del colegio de su hija, frente a otros niños y padres de familia del plantel.

Y más vergüenza ajena me han dado aquellos que celebran esta patanería ! https://t.co/1z4OSN2h9v — Magaly Medina Vela (@magalyperu) 23 de octubre de 2018

En la publicación realizada en la red social, la conductora de televisión respondió a un tuit de la periodista Maribel Toledo-Ocampo, quien también mostró su rechazo a la humillación recibida por la fujimorista, quien estaba con su hijo al lado.

"Sorry pero no me da risa lo que hicieron con Leyla Chihuán. Discrepa con altura, no te mofes de esa manera y encima a través del engaño. Lo siento, sepúltenme si quieren", había señalado la periodista, lo cual fue replicado por Magaly.

Según las declaraciones de Leyla Chihuán, se tomaría acciones legales en contra del joven que entonó el cántico donde la llamó "vergüenza nacional" en plena vía pública.