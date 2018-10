EEG: ¿Patricio Parodi recibe terrible noticia por culpa de Flavia Laos? [VIDEO]

Patricio Parodi , integrante de 'Esto es guerra', no imaginó que la producción le diera una impresionante noticia tras su ingreso al set y que generó particular reacción en todos los participantes.

El inicio de semana del popular 'Pato' no fue del todo bueno, ya que el haber llegado tarde al estudio motivó a que la producción del reality juvenil de América TV tome una radical decisión contra el capitán de 'Los guerreros'.

Fue María Pia Copello quien pidió las imágenes del momento en que Patricio Parodi llegaba corriendo desesperadamente al set del programa 'Esto es guerra' segundos antes salir al aire. Incluso no dudó en lanzar una frase sarcástica en referencia a su nueva relación sentimental con la actriz Flavia Laos.

"Estrenó capitanía, amor. ¿Qué le vamos a decir: "el capitán enamorado"?", dijo de manera sarcástica la conductora del programa juvenil. Pero rápidamente Mathías Brivio salió en defensa del capitán y decir que "no es para bromear de su vida privada".

Mientras que la producción no tuvo reparos y le dio una terrible noticia al popular 'Pato', en la que dejaba en manos de los integrante de 'Los guerreros' a "elegir entre perder 50 puntos o perder a Patricio Parodi el día de hoy en la competencia".

Una decisión que incomodó al ahora enamorado de Flavia Laos y que de inmediato se manifestó contra el programa y trató de defenderse. "No entiendo por qué la producción se pone en ese papel, cuando yo he estado hace más de una hora y media atrás. he estado hablando con los chicos de producción", dijo el popular 'Pato'.

Para reforzar su defensa, el capitán de 'Los guerreros' mencionó a otro de sus compañeros que pasó por similar situación. "Hace dos semanas pasó lo mismo con Austin Palao, estaba acá en el estudio pero no escuchó el timbre, estaba en el baño", dijo eufórico Patricio Parodi.

Sin embargo, la producción no se minimizó y se reafirmó con la decisión contra Patricio Parodi.

AQUÍ EL VIDEO DE PATRICIO PARODI EN 'ESTO ES GUERRA'