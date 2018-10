¿Vania Bludau se 'burló' de Christian Domínguez? [VIDEO]

La modelo Vania Bludau causó impresión en los conductores de 'Válgame Dios' cuando opinó sobre su su expareja Christian Domínguez, quien reveló que está pronto a divorciarse de su exesposa Tania Ríos.

Christian Domínguez contó, en una entrevista para el programa 'Válgame Dios', está pronto a ser oficialmente soltero ya que en los próximos días sale su divorcio con Tania Ríos, tras casi 14 años de matromonio. Y esto le daría la posibilidad de contraer matrimonio con su actual pareja Isabel Acevedo, con quien lleva una relación de poco más de un año.

Una situación que Rodrigo González no dudó en consultar la opinión de Vania Bludau con respecto a su expareja, el cantante de 'Gran Orquesta Internacional'.

"Vania tú que lo conoces como poca gente [...] ¿Le crees? Tú lo ves y dices ¿puede ser que el tiempo cambie a la gente puede ser que el tiempo mejore a la gente?", preguntó en conductor de 'Válgame Dios'.

Mientras el compañero de Gigi Mitre terminaba la pregunta, la exchica reality movía hacía un gesto de "no" haciendo movimientos con la cabeza. Pero luego respondió: "En lo personal [...] En realidad si ha cambiado bien, si no en realidad no me compete. No soy la mujer que está al lado de él, y no es que quiera serlo tampoco".

Pero las declaraciones no fueron suficientes para los conductores de 'Válgame Dios', por ello Gigi Mitre insistió en querer escuchar más opiniones de Vania Bludau.

"Fuera de que haya cambiado o no ¿crees que realmente se va a divorciar o es cuento?", preguntó la conductora del programa de Latina.

"Problablemente sí, porque creo que ya se ha divorciado varias veces, se ha casado varias también", opinó la exintegrante de 'Combate'.

Una respuesta que inmediatamente fue corregida por Gige Mitre. "No. De la original no se ha divorciado, justamente todas las demás Él no se ha divorciado. Ninguna de las anteriores", aclaró.

Recordemos que Christian Domínguez y Viana Bludau tuvieron una relación de tres años llegó a su fin en el 2013. Pero el término de su romance no fue en bueno términos.

Aquí el video de las declaraciones de Vania Bludau