Usuario insulta a hijos de Christian Meier y actor lo calla con radical mensaje

No pasó por alto el comentario. El actor peruano Christian Meier, quien mantiene un perfil activo en la red social Twitter, envió un contundente mensaje a un usuario que hizo lo inimaginable en una de las publicaciones que realizó la estrella de 'Asu Mare' en la plataforma de texto.

Christian Meier escribió un mensaje en Twitter en respuesta a una réplica de un comentario que hizo el periodista Augusto Álvarez Rodrich. Sobre ese momento, el actor peruano expuso lo siguiente. "El colegio donde estudiamos no es lo importante, mi Augusto, querido, sino el impacto que dejemos en los demás..."

Esta respuesta no habría sido del agrado de muchos en la red social. Un usuario, quien fue reconocido por el actor como Juan Angulo Ibarra, arremetió contra la familia de Meier y le pidió que "críe mejor" a sus hijos. Incluso, los insultó y los calificó como "personas racistas".

"Bueno, ponte a criar bien a tus hijos, que son unos racistas, y no pierdas el tiempo hablando coj..."

El actor peruano Christian Meier no omitió esta publicación y no dudó en responderle con un radical mensaje en la red social Twitter. "Maestro, no sé en qué se basa para hacer una afirmación así. Pero, en todo caso, demuestra una enorme ignorancia y cobardía el involucrar a unos menores de edad para justificar su rechazo hacia este servidor. Pero, puede retractarse y disculparse como un caballero".

Al verse expuesto en la red social, el usuario de Twitter respondió con lo siguiente. "Bueno, me he excedido completamente".