Netflix: Guillermo del Toro producirá Pinocho, su primera película animada

El cineasta ganador del Oscar, Guillermo del Toro, hace su debut como director de largometraje animado en Netflix con su proyecto de pasión: Pinocho, el mismo que también escribirá y producirá como un musical en stop motion. Pinocho será el primer largometraje de Del Toro desde La forma del agua, que obtuvo cuatro Premios Oscar el año pasado, incluyendo Mejor Director y Mejor Película.



Del Toro ha decidido contar la historia clásica de Pinocho en Italia durante la década de los 30. Esto marca la expansión en la relación de Netflix con el cineasta quien también participará en la producción junto a The Jim Henson Company y Shadow Machine, que trabajarán la animación en stop motion.

Otros productores que participan junto con Del Toro son Lisa Henson, Alex Bulkley de Shadow Machine, Corey Campodonico, y Gary Undar de Exile Entertainment. Patrick McHale escribirá el guión también con Del Toro, además Guy Davis fungirá como diseñador en coproducción tomando como inspiración el diseño original del personaje de Pinocho creado por Grim Grimly. Las marionetas serán creadas por Mackinnon y Saunders . Netflix espera que la producción de Pinocho empiece hacia finales de año.



“Ninguna forma de arte ha influido en mi vida y en mi trabajo más que la animación, y ningún personaje en la historia ha tenido una conexión personal tan profunda como Pinocho. En nuestra historia, Pinocho es un alma inocente con un padre desapegado que se pierde en un mundo que no logra entender. Se embarca en un viaje extraordinario que lo deja con una profunda comprensión de su padre y del mundo real. Desde que tengo memoria he querido hacer esta película. Después de la increíble experiencia que hemos tenido con Trollhunters, estoy agradecido de que el talentoso equipo de Netflix me esté brindando la oportunidad de mi vida para presentar a la audiencia de todas partes mi versión de este extraño títere convertido en un niño de verdad”, manifiesta el cineasta que espera iniciar la producción de Pinocho a fines de año.