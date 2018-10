Expareja de Kevin Blow lo acusa de 'mal padre' y él se defiende con tierno video

El dominicano respondió a su manera. El cantante Kevin Blow, actual pareja de la peruana Michelle Soifer, se ha visto envuelto en un nuevo escándalo familiar por una posible ausencia económica por la pensión de alimentos que tiene que entregar para la manutención de su pequeña hija.

Tras ser señalado de 'mal padre', Kevin Blow no dudó en responder a su expareja y madre de su hija. Él dejó un claro mensaje a un medio local (Trome) por el reciente señalamiento.

“Hubo temas que no se debieron hacer públicas. Tampoco conté cómo solucioné todo con la madre de mi hija. Hablar si pago o no la pensión por alimentos, son huachafadas”.

A través de su cuenta de Instagram, el dominicano compartió una serie de videos en los que podemos verlo al lado de su hija durante un viaje familiar que hizo con Michelle Soifer a Lunahuana.

En el video que mostró en Instagram lo podemos ver cabalgando junto a la pequeña, mientras mira de lejos a su pareja Michelle Soifer.

La versión del 'Sol'



La cantante Michelle Soifer no dudó en pronunciarse para poder defender a su novio, con quien tiene planes para contraer matrimonio. Incluso, apostó por dar como ejemplo las reacciones que tuvo ella con su expareja, el modelo Eric Sabater.

“Siempre fuimos caballero y dama al no hablar de las exparejas. Él actualmente tiene una buena relación con la mamá de su hija y todo está perfecto. Yo, por mi lado, no puedo tener una relación con mi ex (Eric Sabater). No hay ni que mencionarlo”.