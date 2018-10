Mario Irivarren pierde los papeles con la producción de 'Esto es Guerra' [VIDEO]

Mario Irivarren perdió los papeles en pleno programa en vivo de 'Esto es Guerra'. Todo comenzó cuando el "retador" estuvo compitiendo con el brasileño Rafael Cardozo.

Irivarren estaba ganado la prueba y cuando se dispuso a tocar la campana del triunfo, el "retador" casi se resbala porque el piso estaba lleno de crema de torta.

"Yo no me voy a dejar tirar nada porque es responsabilidad de la producción. Que quede como un precedente porque alguien debe limpiar eso (la crema de torta). Si alguien se rompe la cabeza aquí no pasa nada y aquí es todo es una burla", expresó muy molesto Mario Irivarren.

La conductora María Pía Copello trató de tranquilizar a Mario Irivarren y en todo momento le explicó que son incidentes que pasan en un programa en vivo: "Sé que te molesta perder, pero son cosas que pasan".

Ante las palabras de la conductora de 'Esto es Guerra', Mario Irivarren respondió: "Son cosas que pasan hasta que alguien se rompe la cabeza, la pierna o el brazo como me ha pasado a mí. Ahí recién lo tomarán en serio".

"No me voy a dejar y quiero que esto quede como un precedente porque hasta que alguien no se muera, esto no va a parar", agregó el "retador".

Finalmente Mario Irivarren no se dejó tirar un tortazo en la cara y decidió retirarse del set de 'Esto es Guerra' en pleno programa en vivo, pero primero 'El Tribunal' tomó la decisión de suspenderlo hasta nuevo aviso por no cumplir con las reglas del programa.

"Mario (Irivarren) te necesitamos y no puedes tomar esa decisión", exclamó muy preocupada la conductora María Pía Copello.