Amiga de Kevin Blow revela mal trato de Michelle Soifer por ataque de celos

No le gusta su nueva amiga. En la última edición de 'El artista del año: el dúo perfecto' se vio en escena a la pareja conformada por la actriz Cielo Torres y el novio de Michelle Soifer, el cantante Kevin Blow. La unión de los participantes generó que se forme una amistad, la cual no han dudado en lucir en la red social Instagram. El vínculo que se ha creado ha ocasionado los celos del 'Sol'.

Recientemente, la amiga de Kevin Blow, la actriz Cielo Torres hizo una denuncia pública en su cuenta oficial de Instagram, en la cual manifiesta que recibe un mal trato de Michelle Soifer por la amistad que ha formado con su prometido. La actriz compartió en la red social un video en el que se le puede ver recibiendo un efusivo saludo del extranjero, quien no dudó en cargarla apenas la vio.

Cuando Cielo Torres se acercó a Kevin Blow para saludarlo, Michelle Soifer emitió un mensaje que no le agradó a la actriz, quien no puede entender el "ataque de celos" que tiene el 'Sol'. La empresaria reaccionó mal con la participante de 'El artista del año: el dúo perfecto'. Ella comentó lo siguiente mientras creía que nadie la estaba grabando. "El canal es tan grande y yo me tengo que encontrar contigo".

La amiga de Kevin Blow comentó en Instagram si es que era "normal" que una mujer sienta tantos celos por ser amiga de su pareja. Ella pidió que sus seguidores le comenten si han atravesado una situación similar.

Como se recuerda, actualmente la chica reality mantiene una relación estable con Kevin que muy pronto terminará en el altar; sin embargo, no dejaría que tenga amigas a raíz de sus descontrolados celos de los que es víctima.